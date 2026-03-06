Да си зет на Гунди, но легенда на ЦСКА: Маестрото, който поведе България към световно сребро

"По следите на забравените" е спортна рубрика на Actualno.com, в която търсим историите и съдбите на спортисти, останали в сянката на времето.

През есента на 2025 година България беше волейбол! Възпитаниците на селекционера Джанлоренцо Бленджини обединиха нацията със завоюваното сребърно отличие на Световното първенство във Филипините. Младият състав на "лъвовете" повтори най-доброто постижение на Мондиал за страната ни. През 1970 година отново сме втори в света. Тогава на родна земя в зала "Фестивална" в София "трикольорите" повеждат в решаващия тайбрек, но отстъпват с 2:3 гейма на Германската демократична република (ГДР) във финалния двубой.

Зетът на Гунди, който бе маестрото на "сребърните" волейболисти на България

Първенството се провежда от 20 септември до 2 октомври, участват 24 отбора. Срещите се играят в София, Ямбол, Хасково и Кърджали. България надиграва всички с по 3:0 гейма, което я прави първенец с актив от 15 точки и без нито един загубен гейм. Заключителният етап, в който осемте финалисти се изправят един срещу друг, не е толкова лек. Въпреки това надделяваме срещу Япония, Полша, Чехословакия, СССР и Румъния.

На 2 октомври се играе финал между отборите на България и ГДР. Двубоят се развива равностойно и е изключително оспорван. Продължава пет гейма, тогава се играе по системата сервис/точка. В тайбрека родните представители започват с 10:1 и 13:5. В този момент тимът ни почти докосва титлата, но токът спира, а след подновяването на играта ГДР прави невероятен обрат. Съперникът печели гейма с 16:14, а с това и крайната победа с 3:2 гейма.

В състава ни личат имената на Васил Симов, Димитър Златанов, Димитър Каров, Брунко Илиев, Стойчо Крайчев, Димитър Методиев, Цветан Павлов, Стоян Стоев, Лъчезар Стоянов, Александър Тренев, Здравко Симеонов, Кирил Славов. Старши- треньор е Димитър Гигов.

Кариерата на Каров

Димитър Каров е разпределителят на "лъвовете". Неговата прецизност и завидна креативност трудно остават незабелязани. Той диктува темпото на тима, заради което е определян като "маестро". Каров е роден в София. Като момче започва да тренира футбол в местния Локомотив. На 15-годишна възраст вече се занимава с волейбол покрай свои приятели. Стартира в отбора на Септември, а впоследствие преминава в ЦСКА, където записва най-силните си мачове. С "армейците" той е петкратен шампион на България, а през 1969 година стъпва и на европейския връх. В този период е национал и част от топ класиранията ни на олимпийски игри, както и на световно и европейско. Общо има 16 години в представителния отбор на страната. За кратко е и играещ треньор в тима. Впечатлява с играните над 500 мача за България.

Любопитната подробност за легендата на ЦСКА е, че е зет на великият нападател на футболния Левски - Георги Аспарухов. Каров е женен за сестрата на Гунди - Лидия. "Малко сме контактували, защото той беше много ангажирани и в "Левски", и в националния отбор. Аз също бях по лагери и мачове непрекъснато. Но сме били на обяди при родителите му горе, на "Редута". Добър и скромен човек, махалата го обичаше. Като дойде, хвърляше обувките и риташе с децата на една полянка пред нас", спомня си години след това волейболистът.

През 2025 година Димитър Каров се превърна в четвъртия българин, който влиза в Залата на славата на световния волейбол след Димитър Златанов (2007), Борис Гюдеров (2019, посмъртно) и Васил Симов (2019, посмъртно). Успех, който е само черешката на тортата в славната кариера на легендарния разпределител.

Автор: Джем Юмеров

ОЩЕ от "По следите на забравените": От бургаското село Приселци до световния връх: Първият световен шампион по класическа борба на България