Капитанът на националния отбор с важна победа в голямо дерби

Капитанът на националния ни отбор по волейбол Алекс Грозданов записа много важна победа в полското клубно първенство с неговия Богданка ЛУК Люблин. Те гостуваха на Проект Варшава в мач от 25-тия предпоследен кръг на редовния сезон в Плюс Лига и постигнаха изключително важен успех с 3:1 (31:29, 25:21, 19:25, 25:12). Срещата привлече огромно внимание, като се изигра пред впечатляващите 4 700 зрители.

Алекс Грозданов и компания са на една точка от втория

Успехът в дербито с Проект Варшава е много важен за Богданка и Алекс Грозданов, тъй като след него, те са на трето място във временното класиране на полското първенство. От 23 мача Грозданов и компания са с актив от 16 победи и 7 загуби, което им носи 47 точки. Именно Проект Варшава заема второто място и след мача разликата между двата отбора е само една точка. Столичният тим е победил 17 пъти, загубил е 7 срещи и е с актив от 48 пункта.

Алекс Грозданов изигра целия мач

За победата над Проект Варшава Алекс Грозданов изигра целия мач, като записа 5 точки – 2 успешни блока, 1 ас и 50% ефективност в атака. А в последния кръг Богданка ще се изправи срещу лидера в Плюс Лига Алурон КМК Варта Заверче. Мачът ще се изиграе в петък, 13 март, от 21 ч. българско време.

