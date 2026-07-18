Огромен успех! България сгази Италия и се окичи с бронза на Европейското по волейбол!

Националният отбор на България по волейбол до 18 години победи връстниците си от Италия с 3:0 (25:19, 25:19, 25:23) и завърши на трето място на Европейското първенство за младежи . Това е голям скок за представителния ни тим във възрастовата група, който бе десети на континенталния шампионат през 2024 в Пловдив.

„Лъвчетата“ не оставиха никакъв шанс на съперника

Най-резултатен в мача със 17 точки бе Никола Градинаров, а Павел Дженев добави още 13. Нито един играч на италианците не успя да запише двуцифрен резултат. Българите доминираха в първия гейм и допуснаха само 19 точки, а вторият бе по-равностоен в началото си.

Младите национали направиха силна серия в средата на гейма и поведоха с 15:11, заради което италианците взеха таймаут. Това не помогна, България получи шест геймбола и реализира втория с атака на Дженев.

Италианците надигнаха глава в третия гейм и поведоха с 18:16, но сервис в аут и две поредни блокади на Градинаров обърнаха резултата в полза на България. Последва серия на националите, които реализираха мачбол с блокаут след нова атака на Градинаров.

ОЩЕ: "България няма място в Лигата на нациите": Любо Ганев каза тъжната истина след разочароващото отпадане