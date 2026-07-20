"Заслужавахме повече": Алекс Николов с голямо обещание за националния отбор на България

Волейболният национален отбор на България приключи участието си в Лигата на нациите на крачка от финалите. "Лъвовете" загубиха от Франция с 0:3 в последния си мач от груповата фаза на турнира. По този начин отборът на Джанлоренцо Бленджини завърши на 8-а позиция и пропусна възможността да се класира за финалния етап. На финалите ще играят домакините от Китай, Япония, Полша, Словения, Италия, САЩ, Турция и Украйна.

Алекс Николов: Дадохме всичко от себе си, но не успяхме

При победа над Франция българите щяха да си осигурят място сред финалистите, но това не се случи. Въпреки лекото разочарования, един от лидерите в състава на "лъвовете" Александър Николов вдъхна надежда на феновете. Голямата звезда на България призна, че французите са ги надиграли категорично, но подчерта, че тимът ни е показал, че е част от световния елит. "Франция игра без напрежение и показа типичния си стил. Ние имахме повече какво да губим и това оказа влияние. Поздравления за тях - бяха по-добрият отбор", каза Алек Николов веднага след мача. "В Топ 8 сме! Завършваме на осмо място в Лигата на нациите. Смятам, че заслужавахме да играем на финалите, но такъв е регламентът. Направихме силен сезон и трябва да продължим да се развиваме. Нуждаем се от още много работа и увереност. Не успяхме да довършим задачата, но дадохме всичко от себе си. Следващия път, когато имаме решаващ мач за класиране, вярвам, че ще го спечелим."

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По-големият син на легендата Владимир Николов не пропусна да благодари на феновете, които подкрепяха отбора през целия турнир. След това той отправи призив към българската публика за предстоящото Европейско първенство по волейбол, което ще се проведе в София. Шампионатът на Стария континент ще се състои в столицата между 9 и 22 септември. След второто място на Световното във Филипините миналата година, "лъвовете" са се прицелили в ново престижно класиране, а защо не и в титлата на Европа пред родна публика.

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