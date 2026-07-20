България е в топ 10 на световната ранглиста във волейбола, Русия бе скандално върната в топ 3

Националният тим на България по волейбол, който е световен вицешампион от първенството във Филипините миналото лято, в момента е на 10-о място в световната ранглиста. Отборът на Джанлоренцо Бленджини имаше шанс дори да завърши участието си в Лигата на нациите на осма позиция в световната ранглиста, но стана обратното и българите загубиха 9,35 точки от актива си и в момента е с 272,25 точки.

България не успя да се класира за финалния турнир в Лигата на нациите

България отстъпи с 0:3 (21:25, 22:25, 21:25) гейма пред Франция в Чикаго в последния си мач от Лигата на нациите и не успя да се класира за финалната фаза в турнира. Играчите на старши треньора Джанлоренцо Бленджини се нуждаеха от победа с всякакъв резултат, за да влязат сред най-добрите седем отбора, които заедно с домакина Китай ще участват в спора за разпределението на медалите в края на този месец и началото на август.

Върнаха Русия на трето място в световната ранглиста на FIVB

Точно пред България мина тимът на Турция, който има 275,14 точки, като южната ни съседка успя да се класира за финалния турнир на надпреварата в китайския град Нинбо, а там може да загуби част от точките си. Лекото отстъпление на България се дължи и на факта, че в ранглистата бе върнат отборът на Русия, който е на трета позиция с предишния си актив от 352,10 точки.

Руснаците не участват засега в големите турнири и този актив не може да бъде променен скоро, което го прави стабилни. Именно това прави връщането им полемично, тъй като директно се позиционират на трето място с актив, който не може да бъде променян. Решението за връщането на руския национален отбор в световната ранглиста е и в противовес с общата посока в спорта за санкции срещу Русия заради продължаващата война в Украйна.

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