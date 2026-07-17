Време за пренастройка: Волейболните национали на България пред решителен тест

Националният ни отбор по волейбол записа най-слабия си мач от началото на сезона в Лигата на нациите, след като загуби с 0:3 от Полша. Българите не успяха да достигнат границата от 20 точки в нито един от трите гейма и останаха далеч от нивото, което демонстрираха по-рано. След историческото второ място на световното първенство очакванията към отбора са високи, а представянето срещу един от фаворитите в турнира не отговори на стандартите, които съставът сам постави.

България няма право на грешка срещу аутсайдера Китай

Единственият положителен аспект след срещата с Полша е, че тимът получи ден за почивка, който може да се окаже ключов за физическото и психическото възстановяване на играчите. Предстоящият двубой срещу Китай предоставя добра възможност на България да се върне на победния път, тъй като съперникът заема последното място във временното класиране.

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Двубоят в Чикаго започва в полунощ българско време в нощта срещу събота, а успехът е от изключително значение за амбициите на "лъвовете" да намерят място във Финалната осмица в Нинбо. Китай има само една победа от началото на надпреварата срещу Куба с 3:0, а осем от деветте му загуби са с резултат 0:3 или 1:3. Тимът, воден от домакините на турнира, вече си гарантира участие във Финалната осмица в Нинбо по право, но резултатите му до момента показват сериозни трудности срещу водещите отбори.

България в момента е с актив от пет победи и четири загуби и заема 10-ото място в класирането. При успех с 3:0 или 3:1 гейма "лъвовете" ще се изкачат до осмата позиция и ще запазят реални шансове за продължаване напред. До края на груповата фаза обаче задачата няма да бъде лесна. След Китай България ще се изправи срещу силния състав на САЩ, който има осем победи и две поражения, а в последния си мач ще срещне Франция.

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