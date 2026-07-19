България - Франция: Кога и къде да гледаме последния мач от Лигата на нациите по волейбол

Тази вечер мъжкият национален отбор по волейбол на България се изправя срещу тима на Франция в последен мач от турнира Лига на нациите 2026. "Лъвовете" влизат в двубоя с позиция в топ 7, което им осигурява класиране за финалния турнир. За да останат в позиция за класиране, хората на Джанлоренцо Бленджини се нуждаят от победа и над "петлите", ако не искат да зависят от развоя на останалите мачове от последния кръг.

Как може да се гледа националният отбор по волейбол срещу Франция

България изигра най-силния си мач в тазгодишното издание на Лигата на нациите срещу домакина САЩ, побеждавайки го с 3:1 в последния двубой. Сега Александър Николов и компания ще искат да покажат още веднъж защо са със статут на световни вицешампиони. До момента България има 7 победи и 4 загуби, заемайки шесто място, докато Франция има 5 победи и 6 загуби и се нарежда на 12-о място в класирането в Лигата на нациите.

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Дата, начален час и телевизия

Победа срещу "петлите" ще класира българите за финалния турнир в Нинбо. Загуба за Украйна или Турция също ще осигури на България участие сред най-силните осем отбора в тазгодишното издание на Лигата. Мачът между България и Франция ще се изиграе в нощта на 19 юли срещу 20 юли - от 00:00 часа българско време. Двубоят ще бъде излъчван и пряко в българския телевизионен ефир - по канала Max One на A1, който може да бъде достъпен безплатно чрез заявка до телевизионните доставчици.

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