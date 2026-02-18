Великолепен Алекс Николов извде Лубе към драматична победа в Шампионска лига!

Волейболната звезда на България Александър Николов изигра прекрасен мач при драматичния успех с 3:2 (25:23, 24:26, 25:19, 22:25, 15:12) гейма на Кучине Лубе (Чивитанова) над Пройект (Варшава) в последен двубой от Група Е на Шампионската лига. По-големият син на Владо Николов блесна над всички с 26 точки (1 ас, 57% ефективност в атака и 44% позитивно посрещане - +11).

Лубе победи драматично Пройект

Лубе спечели категорично първото място в крайното класиране в групата с 15 точки и продължава директно напред. Пройек трябва да изчака изхода от последния двубой в групата между френския Монпелие и белгийския Льовен, за да разбере дали ще се класира за плейофите, или ще играе във втория по сила евротурнир за Купата на CEV.

Малко по-късно капитанът на националния отбор на България Алекс Грозданов и първенецът на Полша Богданка ЛУК (Люблин) надвиха категорично с с 3:0 (25:17, 25:21, 26:24) гейма Галатасарай в последна среща от Група B. Така родният блокировач и компания завършиха този етап със 100%-ов актив на първата позиция. Подобно на Лубе, и те се класират директно за 1/4-финалите.

Алекс Грозданов игра цял мач и завърши с едва 2 точки (1 блок и 25% ефективност в атака) за успеха. Най-полезни за Богданка станаха звездата на тима Вилфредо Леон с 20 точки и Илир Ено с 18 точки. Галатасарай завърши на 3-о място и ще продължи участието си във втория по сила евротурнир за Купата на CEV.

