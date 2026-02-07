Тимът на Мони Николов подчини №1 в Русия след драматичен 5-геймов трилър!

Локомотив Новосибирск се наложи над лидера в класирането и миналгодишен шампион Зенит-Казан с 3:2 гейма (19:25, 28:26, 22:25, 25:23, 15:13) в двубой от 24-тия кръг на първенството. В срещата, продължила почти 2 часа и 45 минути, българският талант Симеон Николов записа 4 точки (3 аса) и получи оценка 5.6 за представянето си в мача. "Железничарите" нанесоха едва втората загуба на Зенит-Казан, но останаха на трето място в класирането с 56 точки. Съперникът е лидер с 64. Втори е Зенит Санкт Петербург с 58.

Мачът започна трудно за тима от Новосибирск, който в първия гейм напълно допусна Зенит да диктува играта, като гостите затвориха първата част при 25:16. Зенит водеше убедително и във втората с 22:15, като изглеждаше, че тимът ще вземе сериозен аванс. Локомотив обаче направи шест поредни точки и се доближи само на една от съперника, което предизвика прекъсване за треньора. Гостите от Казан стигнаха все пак първи до геймбол при 24:23, но Локомотив се защити. Домакините спасиха още един геймбол преди на свой ред да покажат повече амбиция и в крайна сметка да изравнят след 28:26.

В третия гейм момчетата на Пламен Константинов поведоха с 19:17, но последва спад. Зенит реализира четири поредни точки, като успя да спечели с 25:22. Четвъртата част отново бе много оспорвана, като тимът на Мони Николов водеше с 18:17 и стигна до 24:22, което му позволи да изравни след 25:23.

Тайбрекът започна отлично за Локомотив, който натрупа сериозен аванс за 9:3, като спорна топка бе отсъдена за Зенит и резултатът се коригира - 8:4. При 10:7 след ас на гостите Пламен Константинов взе тайм-аут. Преднина се стопи до 13:12 след грешка на Дмитрий Лъйзик от атака и българският треньор поиска ново прекъсване на играта. Симеон Николов не успя да извади една топка в защита за 14:13, но след това гостите сбъркаха директно от сервис и загубиха мача.

