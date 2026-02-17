Алекс Николов с невероятно постижение на финалната права в Италия

Сребърният медалист с България от Световното първенство по волейбол във Филипините през 2025 г. Александър Николов вече може да се похвали с още едно брилянтно постижение. Той достигна впечатляващите 400 точки в италианското първенство, като запазва и лидерската си позиция при реализаторите. Той отбеляза 27 точки в последния мач на неговия Лубе, но за жалост отборът претърпя загуба от Модена с 2:3 (17:25, 22:25, 25:17, 25:18, 13:15).

Алекс Николов отбеляза 400 точки в 72 гейма

Срещата беше от 20-тия кръг на италианската волейболна Суперлига. От първенството остават само още 2 кръга, като в 21-вия Лубе ще гостува на Топ Волей Латина, а в 22-рия ще е домакин на Милано. Алекс Николов и компания са на 6-то място в шампионата с 35 точки – 11 победи и 9 загуби. От тези 20 мача Александър Николов е взел участие в 19. В тях той демонстрира завидна ефективност, като за 72-та гейма, в които е играл, средната му ефективност е 5.56 точки на гейм.

Николов е първи при реализаторите с 10 точки пред втория

Естествено, най-много точки Алекс Николов е отбелязал от атака – цели 324. Освен това, той е записал 55 точки от директен ас и 21 точки от блок. Той е лидер в класацията за реализатори в Италия, а разликата му с втория Фере Регерс (Милано) е 10 точки. Третият Велико Машулович (Падуа) е далеч назад с 316 точки. Следващият мач на Лубе е в Шампионска лига, където италианският отбор ще бъде домакин на Проект Варшава. Срещата ще се проведе на 18 февруари от 19:30 ч. българско време.

