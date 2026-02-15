Мони Николов и Локомотив с категорична победа в Русия

Локомотив Новосибирск, с разпределителя на националния отбор на България Симеон Николов, надигра Оренбург с 3:1 (25:20, 24:26, 25:14, 25:21) в мач от 25-ия кръг на руската волейболна Супер лига. 19-годишният ни суперталант реализира 6 точки (1 ас, 1 блок, 67% ефективност в атака) и получи оценка за играта си 6.4. Локомотив е на четвърто място с 59 точки от 25 мача, като има 20 победи и 5 поражения от началото на сезона.

Победа за Локомотив Новосибирск

В първия гейм "железничарите" взеха преднина още от началото и поддържаха 3-4 точки разлика. В крайна сметка те остави домакините на 20 точки. Много по-оспорвана бе втората част, когато Оренбург поведе с 5:1, а след това и с 23:19. Тимът стигна до четири геймбола при 24:20. Тимът на Симеон Николов обаче ги спаси всичките, но последните две точки все пак бяха за домакините.

В третия гейм превъзходството на момчетата на Пламен Константинов бе огромно и разликата стана двуцифрена. В четвъртата част отново Локомотив диктуваше темпото и стигна до крайния успех след 25:21. Иля Казаченков стана най-резултатен в мача с 24 точки. Пред отбора от Новосибирск в класирането са Зенит Казан, Зенит Санкт Петербург и Динамо Москва.

