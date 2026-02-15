Лайфстайл:

Мони Николов и Локомотив с категорична победа в Русия

15 февруари 2026, 19:03 часа 366 прочитания 0 коментара
Мони Николов и Локомотив с категорична победа в Русия

Локомотив Новосибирск, с разпределителя на националния отбор на България Симеон Николов, надигра Оренбург с 3:1 (25:20, 24:26, 25:14, 25:21) в мач от 25-ия кръг на руската волейболна Супер лига. 19-годишният ни суперталант реализира 6 точки (1 ас, 1 блок, 67% ефективност в атака) и получи оценка за играта си 6.4. Локомотив е на четвърто място с 59 точки от 25 мача, като има 20 победи и 5 поражения от началото на сезона.

Победа за Локомотив Новосибирск

В първия гейм "железничарите" взеха преднина още от началото и поддържаха 3-4 точки разлика. В крайна сметка те остави домакините на 20 точки. Много по-оспорвана бе втората част, когато Оренбург поведе с 5:1, а след това и с 23:19. Тимът стигна до четири геймбола при 24:20. Тимът на Симеон Николов обаче ги спаси всичките, но последните две точки все пак бяха за домакините.

В третия гейм превъзходството на момчетата на Пламен Константинов бе огромно и разликата стана двуцифрена. В четвъртата част отново Локомотив диктуваше темпото и стигна до крайния успех след 25:21. Иля Казаченков стана най-резултатен в мача с 24 точки. Пред отбора от Новосибирск в класирането са Зенит Казан, Зенит Санкт Петербург и Динамо Москва.

ОЩЕ: Българинът от село Горни Лом, който прави фурор във френския волейболен елит

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
Симеон Николов Локомотив Новосибирск
Още от Волейбол
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес