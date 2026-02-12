Жалко: Мони Николов и неговият Локомотив загубиха битката за третото място

Локомотив Новосибирск със Симеон Николов в редиците си загуби домакинството си на Динамо Москва с 1:3 (23:25, 25:18, 22:25, 18:25) в мач от 24-ия кръг на руската Суперлига. С най-голяма тежест за изхода на мача се оказа първият гейм, в който двата тима вървяха рамо до рамо, като гостите от столицата поведоха с 24:22 в края и имаха два геймбола. Локомотив спаси първата възможност да загуби частта, но загуби втората и започна с пасив.

Локомотив изравни, но не беше достатъчно

Тимът на Пламен Константинов бе убедителен във втората част, като имаше комфортен аванс при 19:15 и след това изравни след 25:18. Третият гейм също бе оспорван и имаше равенство при 10:10, 16:16 и 19:19. След това обаче Динамо дръпна с две точки и успя да вземе частта при 25:22. Московчани бяха още по-убедителни в четвъртия гейм, в който след 11:11 направиха шест поредни точки, които обезкуражи домакините. При 23:14 всички изглеждаше решено и въпреки че Локомотив успя да навакса малко в края, отстъпи с 18:25.

Локомотив остава на 4-то място

С този успех Динамо Москва изпревари Локомотив в класирането и вече е трети, а отборът от Новосибирск е четвърти, като има 19 победи и 5 загуби, както и 56 точки от 24 мача. Но това не е фатално за Мони Николов и компания, тъй като всяко място до 4-тото включително осигурява участие на 1/4-финалите от плейофите за Суперлигата. Седващият мач за Локомотив Новосибирск ще бъде гостуване на Оренбург, на 15 февруари, неделя, от 14:30 ч.

