Лайфстайл:

Жалко: Мони Николов и неговият Локомотив загубиха битката за третото място

12 февруари 2026, 13:23 часа 316 прочитания 0 коментара
Жалко: Мони Николов и неговият Локомотив загубиха битката за третото място

Локомотив Новосибирск със Симеон Николов в редиците си загуби домакинството си на Динамо Москва с 1:3 (23:25, 25:18, 22:25, 18:25) в мач от 24-ия кръг на руската Суперлига. С най-голяма тежест за изхода на мача се оказа първият гейм, в който двата тима вървяха рамо до рамо, като гостите от столицата поведоха с 24:22 в края и имаха два геймбола. Локомотив спаси първата възможност да загуби частта, но загуби втората и започна с пасив.

Локомотив изравни, но не беше достатъчно

Тимът на Пламен Константинов бе убедителен във втората част, като имаше комфортен аванс при 19:15 и след това изравни след 25:18. Третият гейм също бе оспорван и имаше равенство при 10:10, 16:16 и 19:19. След това обаче Динамо дръпна с две точки и успя да вземе частта при 25:22. Московчани бяха още по-убедителни в четвъртия гейм, в който след 11:11 направиха шест поредни точки, които обезкуражи домакините. При 23:14 всички изглеждаше решено и въпреки че Локомотив успя да навакса малко в края, отстъпи с 18:25.

Още: Тимът на Мони Николов подчини №1 в Русия след драматичен 5-геймов трилър!

Симеон Николов

Локомотив остава на 4-то място

С този успех Динамо Москва изпревари Локомотив в класирането и вече е трети, а отборът от Новосибирск е четвърти, като има 19 победи и 5 загуби, както и 56 точки от 24 мача. Но това не е фатално за Мони Николов и компания, тъй като всяко място до 4-тото включително осигурява участие на 1/4-финалите от плейофите за Суперлигата. Седващият мач за Локомотив Новосибирск ще бъде гостуване на Оренбург, на 15 февруари, неделя, от 14:30 ч.

Още: Още един знак, че Алекс и Мони Николови ще играят заедно

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Николай Илиев
Николай Илиев Отговорен редактор
информация Волейбол Суперлига на Русия Симеон Николов Локомотив Новосибирск
Още от Волейбол
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес