Българинът от село Горни Лом, който прави фурор във френския волейболен елит

Българският национал по волейбол Венислав Антов е трети по ефективност сред нападателите на френското елитно първенство „Marmara Spike League” с цели 47,28% успеваемост при атаките си. Бившият диагонал на Левски спечели прякора си „45”, след като подобри рекорда на френското първенство, отбелязвайки изумяващите 45 точки при победата с 3:2 над Шомон с екипа на Туркоан. Антов взима участие в най-много атаки средно на мач (26,65 на среща) от всички диагонали в първенството.

Антов е в топ 3 по ефективност във Франция

Пред българина по-ефективни са единствено словенския национал Ник Муянович (Тур) с 50,009% и игралия в Монтана руснак Васили Молотков (Пари Волей) с 47,51%.

Венислав изпъкна отново в събота с 18 точки – 15 от атака с 65% успеваемост, побеждавайки Аячо с 3:0. Той се открои като лидер на тима на Туркоан, който заема второ място във Франция след шампиона Тур.

Друг българин – Владимир Гърков, който се състезава за френския Сен Назер, е на 14-о място сред посрещачите с повече от 30% успеваемост в атака.

