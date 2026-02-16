Национали по волейбол на България с изненадващо участие на световно първенство

Националният ни тим по волейбол за мъже под 17 години ще вземе участие в предстоящото Световно първенство в Доха, Катар. То ще се състои от 19 до 29 август, а българският отбор намери място в шампионата след отказ от участие на тимовете на Белгия и Чили. Българските лъвове се включват в надпреварата по силата на своя ранкинг и ще получат шанс да натрупат ценен опит от международния форум.

Българските волейболисти ще вземат участие на Световното първенство за мъже 17 години

Участието ни на световно първенство по волейбол при подрастващите е огромен шанс за развитие, защото младите състезатели се срещат с различни стилове на игра на отборите от други континенти. Това дава перспектива, която трудно може да се придобие единствено в рамките на вътрешните първенства. На тима ни не се възлагат тежки очаквания, а основна цел е натрупването на опит и изграждането на увереност.

Това ще бъде второто издание на Световното първенство за младежи под 17 години. То се състои на всеки две години, а първото издание се проведе през 2024 година именно в България. Тогава шампиони станаха тимът на Италия, който на финала надделя над Аржентина с 3:2, а с бронз се окичи Тайван, който победи испанците в тайбрек. Отборът на българите завоюва 9-то място след победа на нула над Куба в последната среща. За MVP на първенството беше обявен външния нападател на Италия с български корени Мануел Златанов - внук на легендарния волейболист на ЦСКА Даниел Златанов, който през 1980 година заедно с националния отбор по волейбол завоюва на страната ни сребърен медал от Олимпиадата в Москва.

След като Българската федерация по волейбол официално потвърди участието на страната ни на Световното първенство, стартира организация по подготовката на тима. Част от нея ще бъде участието на предстоящата Балканиада за тази възрастова група. Треньорският щаб все още не е ясен, но се очаква в следващите седмици той да бъде сформиран, за да поеме селекцията и подготовката на отбора. Целта е да бъде осигурена спокойна и структурирана среда, в която младите волейболисти да могат да се подготвят пълноценно и да подобрят резултатите от предходното си участие.

