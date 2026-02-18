Новата ера във волейбола: Либерото ще изпълнява начален удар

Световният волейбол е на прага на съществени промени в своя регламент. Част от тях вече са предложени от Комисията по съдийство и правилата на играта към Международната федерация по волейбол (FIVB), а някои ще бъдат изпробвани още това лято в Лигата на нациите и на световното първенство за юноши до 17 години. Други продължават да се обсъждат.

Множество промени във волейболния регламент предстоят да бъдат изпробавни

Най-сериозните нововъведения засягат ролята на либерото. Играчите на този пост ще получат правото да изпълняват начален удар, както и да посрещат с две ръце отгоре във всяка зона на игрището. Предвижда се още отборите да могат да използват две либера в рамките на един гейм. В същото време в групата от 14 състезатели за мач вече ще може да бъде заявено и само едно либеро – досега правилата изискваха задължително двама.

Промени има и по отношение на играта около мрежата. Докосването ѝ вече няма автоматично да се счита за грешка – разиграването ще продължава, ако топката остане в същото поле. Подобна е логиката и при контакт с тавана: ако след удара топката не премине в противниковото поле, играта няма да бъде спирана.

Значително облекчение се предвижда и при т.нар. двоен удар. Той няма да бъде санкциониран, стига топката да не бъде прехвърлена директно в противниковото поле.

С цел по-голяма динамика броят на смените в един гейм ще бъде увеличен от шест на осем. Корекции се правят и при правилото за подреждането на състезателите – то ще важи само до съдийския сигнал за изпълнение на сервис, а не до самото му изпълнение, както беше досега.

Промени предстоят и в системата за видеоповторения. Треньорите ще могат да маркират конкретни моменти от разиграването чрез таблет, когато възнамеряват да поискат проверка. В същото време ще бъдат въведени ограничения, за да не се използват видеопрегледите като прикрити таймаути.

Ако тестовете бъдат успешни, световният волейбол може да навлезе в изцяло нова ера още през следващите сезони.