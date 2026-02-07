Ясна е програмата на България за Лигата на нациите

България ще играе срещу Белгия в първия си мач от Лигата на нациите по волейбол за мъже през 2026 година. От Международната федерация по волейбол (ФИВБ) утвърдиха програмата на турнира, която показва, че белгийците ще се изправят срещу световните вицешампиони на 10 юни в Бразилия. Следващата среща на водения от селекционера Джанлоренцо Бленджини състав е на 11 юни срещу Иран.

Двубоите ще се проведат в Чикаго, САЩ

На 13 и 14 юни "трикольорите" ще се изправят съответно срещу Аржентина и Сърбия. Във втората седмица от Лигата на нациите България ще играе последователно срещу Италия, Слования, Канада и Украйна между 24 и 28 юни в Любляна, Словения. От 15 до 20 юли българите ще срещнат последователно победителя в Лигата от 2025 година Полша, Китай, домакина САЩ и Франция. Двубоите ще се проведат в Чикаго.

Асовете на България се представят отлично и на клубно ниво

На последния мъжки международен турнир по волейбол България се представи превъзходно. „Лъвовете“ спечелиха сребърните медали на Световното първенство във Филипините през 2025 г. Сега е време да продължат добрата си игра и да надградят успехите. Основните фигури в националния отбор се представят много силно и за клубните си отбори. Алекс Николов е топ реализаторът в Италия, Мони Николов е в топ 3 на Русия с неговия Локомотив, а капитанът Алекс Грозданов е шампион на Полша.

