Войната в Украйна:

Мощен вятър предизвика щети във Враца: Ето колко е бил поривът (ВИДЕА)

02 януари 2026, 18:55 часа 285 прочитания 0 коментара
Мощен вятър предизвика щети във Враца: Ето колко е бил поривът (ВИДЕА)

Силен вятър е предизвикал щети във Враца, става ясно от кадри в социалните мрежи "Фейсбук". Вижда се как вятърът събаря дървета, както и как те чупят прозорците на близки сгради. От видеото става ясно още, че кадрите са заснети в квартал "Бистрец" на града. Междувременно Actualno.com се свърза с Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) и според техни данни вятърът във Враца е бил с пориви от 26 метра в секунда, което те определиха като силно. Според дежурния синоптик - там са измерени едни от най-силните пориви на вятъра в страната. 

Поривите на вятъра в страната

По данни на НИМХ в Монтана, Смядово и Ловеч са измерени между 16 и 17 метра в секунда.

чаквано в планините поривите на вятъра са много над поривите в градските части. 22 метра в секунда са измерени на Мургаш и до 40 метра в секунда на Черни връх.

Предупреждения за събота

 Междувременно по данни на метеорологичния институт - утре, 3 януари 2026 г., за 11 области е в сила жълт код за силен вятър. Става въпрос за Видин, Враца, Монтана, Ловеч, Габрово, Хасково, Кърджали, Ямбол и в части от Бургас, Варна и Добрич. В тези области се очакват пориви на вятъра между 14 и 19 метра в секунда.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Жълтият код означава, че времето е потенциално опасно. ОЩЕ: Ураганни ветрове: В три области има щети и паднали дървета (ВИДЕО+СНИМКИ)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Враца НИМХ щети силен вятър паднали дървета авторски
Още от Враца
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес