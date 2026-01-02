Мощен вятър предизвика щети във Враца: Ето колко е бил поривът (ВИДЕА)

Силен вятър е предизвикал щети във Враца, става ясно от кадри в социалните мрежи "Фейсбук". Вижда се как вятърът събаря дървета, както и как те чупят прозорците на близки сгради. От видеото става ясно още, че кадрите са заснети в квартал "Бистрец" на града. Междувременно Actualno.com се свърза с Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) и според техни данни вятърът във Враца е бил с пориви от 26 метра в секунда, което те определиха като силно. Според дежурния синоптик - там са измерени едни от най-силните пориви на вятъра в страната.

Поривите на вятъра в страната

По данни на НИМХ в Монтана, Смядово и Ловеч са измерени между 16 и 17 метра в секунда.

чаквано в планините поривите на вятъра са много над поривите в градските части. 22 метра в секунда са измерени на Мургаш и до 40 метра в секунда на Черни връх.

Предупреждения за събота

Междувременно по данни на метеорологичния институт - утре, 3 януари 2026 г., за 11 области е в сила жълт код за силен вятър. Става въпрос за Видин, Враца, Монтана, Ловеч, Габрово, Хасково, Кърджали, Ямбол и в части от Бургас, Варна и Добрич. В тези области се очакват пориви на вятъра между 14 и 19 метра в секунда.

Жълтият код означава, че времето е потенциално опасно. ОЩЕ: Ураганни ветрове: В три области има щети и паднали дървета (ВИДЕО+СНИМКИ)