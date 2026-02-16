Кой би предположил? Изумителният подарък на Уил Смит за Деня на влюбените

Уил Смит се постара да направи този Свети Валентин незабравим. На 14 февруари Джейда Пинкет Смит разкри на стори в Instagram подаръка, с който актьорът от "The Fresh Prince of Bel-Air" я изненадал – възглавници в реален размер на цялото им семейство. "Възглавници с реален размер за семейни прегръдки", написа 54-годишната съпруга на Смит, придружавайки текста с видео, показващо няколко възглавници, подредени до стените на огромна стая. "Честит ден на любовта на всички", допълни тя.

Освен че лицата на двойката бяха отпечатани върху възглавници с различни размери, Джейда видя, че децата им — Трей, на 33, Джейдън, на 27, и Уилоу, на 25 години — също имат по няколко свои възглавници, подредени до колекции от букети и балон с надпис "любов".

Will Smith Gifts Jada Pinkett Smith Life-Size Pillows of Their Entire Family for Valentine’s Day https://t.co/NwueRbKXSL — People (@people) February 14, 2026

Семейният живот

Уил Смит и Джейда Пинкет Смит се запознават в средата на 90-те години и се женят през 1997 г. Въпреки публичния образ на щастливо семейство, те са имали свои трудности и са се бяха разделили за известно време през 2016 г., макар да не са имали официален развод на хартия.

Още: Празнува сам: Сашо Кадиев получи обяснение в любов, но не от съпругата си (ВИДЕО)

Раздялата им стана много преди инцидента на наградите "Academy Awards" през 2022 г., когато Уил удари Крис Рок по лицето след шегата му към Джейда.

Снимка: Getty Images

Двамата обаче запазват силна връзка като семейство и продължават да работят върху отношенията си. Те често говорят за взаимната си любов и подкрепата си към децата им - Трей, Джейдън и Уилоу. Джейда споделя, че връзката им се основава на дълбока любов и взаимно уважение, като понякога те все още „изясняват“ какво означава бракът за тях в съвременния им живот.