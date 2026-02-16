Звезда от сериала "София - ден и нощ" чака бебе (СНИМКА)

На 14 февруари - дата, която е определяна за най-романтичната в годината, любимата актриса от култовия български сериал "София – ден и нощ" Теди Цветкова сподели за една от най-личните и радостни крачки в живота си. Познатата на зрителите с героинята Джулия разкри в социалните мрежи, че очаква първото си дете. "Моята валентика", написа тя към кадъра, с който обяви новината - снимка от ултразвук.

Това послание не само разкри личната ѝ радост, но и подчерта колко специален е този период за актрисата, която винаги е пазила личния си живот в относителна дискретност. Моментът е още по-специален за Теди, тъй като тя реши да зарадва последователите си именно в Деня на влюбените.

Новината предизвика топли реакции от приятели и колеги: сред първите поздравления бяха тези на нейните колежки от "София – ден и нощ" и други популярни личности, които ѝ пожелаха спокойна и лека бременност.

След "София - ден и нощ"

В социалните мрежи Теди често публикува свои лични снимки, но избягва да издава подробности за живота си. Партньора си също пази в тайна - а вероятно и той самият предпочита да е извън светлините на прожекторите.

Въпреки това, след като Теди стана популярна с ролята си в "София - ден и нощ", тя е харесвана от много хора като в Instagram има над 180 хил. последователи. Приносът ѝ към българската телевизия е предимно чрез участието в телевизионни продукции и активното ѝ присъствие като инфлуенсър в модата и лайфстайла.

