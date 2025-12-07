Спорт:

07 декември 2025, 15:46 часа 410 прочитания 0 коментара
Над 20 коли една след друга спукаха гуми в дупка на пътя Враца-Монтана

Над 20 автомобила са спукали гуми на пътя Враца-Монтана за последните 24 часа заради дупка, съобщи днес БТА, позовавайки се на полицейски служители. Дупката е била на 10 километра след Враца, в дясната лента. Мъглата е скривала видимостта, тъмата в нощните часове също е била причина за инцидентите. Сутринта около 6:30 часа екип на Българската телеграфна агенция е видял три пропаднали автомобила в рамките на 10 минути.

Сигнал до АПИ

В даден момент от полицията подали сигнал за опасния участък до Агенция „Пътна инфраструктура“. На място пристигнал патрул, за да предупреждава за опасността.

Дупката е била запълнена

По-късно през деня дупката е била запълнена, съобщи още БТА. Запълнена е и още една дупка - в района по път Е79, при село Краводер.

Снимка: Pixabay

Промени в движението

Що се отнася до АПИ, агенцията обяви, че през следващата седмица - от 9 до 11 декември, временно ще се променя организацията на движение в района на 275-и км на АМ “Тракия“ в област Ямбол. Тя е необходима за извършване на асфалтови работи при изграждането на “прозорец“ в средната разделителна ивица на магистралата. С него ще бъде осигурено преминаването от едно платно в другото при предстоящ ремонт на фуги на мостово съоръжение в участъка.

Предвидените дейности ще са в платното за Бургас и при изпълнението им ще е ограничено движението в изпреварващата лента, като трафикът ще преминава в активната.

Димитър Радев
Димитър Радев Отговорен редактор
