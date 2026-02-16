Как да размножите бамбук на щастието в почва и вода

Въпреки името си, щастливият бамбук (Dracaena sanderiana) не е бамбук (твърдението за късмет е отхвърлено), а вид драцена , точно като царевичните растения и драконовите дървета.

Още: Как да "актвирате" бамбука на щастието, за да ви донесе късмет

За да вземете резници от щастлив бамбук за размножаване, първо прегледайте растението си за здрави, здрави стъбла. Искате да размножавате резници, които имат най-голям шанс за успех! След като намерите здраво стъбло, можете да вземете резници директно от него, като отрежете на 10 до 15 сантиметра от върха. Или можете да отстраните издънка от основното стъбло, която да използвате като резник. Уверете се, че използвате ножици, които са чисти и остри. Направете разреза точно над окото или възела. Ще трябва да премахнете долните листа на резника както за размножаване в почвата, така и във водата.

Как да размножаваме щастлив бамбук в почва и вода

Още: Как да размножаваме късметлийски бамбук

След като имате щастливия си бамбуков резник, можете да го размножите по избрания от вас метод. За да го размножите в почва, уверете се, че сместа за саксии, която използвате, е добре дренирана, но способна да задържа влага. Перлит или торфен мъх, смесени с пясък, са добри варианти за размножаване.

Как да се грижите за бамбук на шастието

Драцените са склонни да се вкореняват най-добре при температура около 21 до 24 градуса по Целзий, така че поставете станцията си за размножаване на растение на достатъчно топло място за вашите резници. Поддържайте почвата влажна и проверявайте резниците всяка седмица, за да видите дали са се вкоренили. Можете да ги дръпнете леко и ако има съпротива, това означава, че резниците се установяват. Когато са здрави и силни, можете да ги преместите в градината си и да ги засадите.

Как правилно да се грижите за бамбуковата палма през зимата

Това растение е известно със способността си да се размножава и отглежда във вода , като стайните растения от бамбук за късмет често се срещат в красиви купи и вази. Това означава, че размножаването на бамбук за късмет във вода в градината ви е доста лесно. Всичко, което трябва да направите, е да поставите резника си в чаша с дестилирана вода. Добавянето на чакъл или камъни на дъното на вазата може да ви помогне да поддържате резника стабилен.

Как правилно да поливате бамбукът на щастието

Следете резника си и се уверете, че сменяте водата на всеки три до пет дни. Скоро той ще започне да пуска корени. След като корените му се установят, можете да го засадите в градината си. Не забравяйте да го поливате, докато се установява в новия си дом, тъй като ще бъде свикнато с влажна среда.