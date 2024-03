Без майтап: Терористите Хамас също казаха, че скърбят и жалят за жертвите в Москва

"Хамас" решително осъжда терористичния акт срещу цивилни граждани, довел до смъртта на няколко десетки души", се казва в изявлението. От движението изразяват "искрени съболезнования на правителство и Руската федерация и на семействата на жертвите" и, пожелават бързо възстановяване на ранените, като подчертават, че са "солидарни с Русия, нейния народ и семействата на загиналите".

Актът беше осъден и от палестинския президент Махмуд Абас. Канцеларията на Абас заяви, че президентството категорично осъжда нападението и отхвърля тероризма, посочва Франс прес.

Въоръжени нападатели откриха снощи стрелба в концертната зала с над 6000 места "Крокус сити хол" в Красногорск, в Подмосковието, отне живота на най-малко 40 души. Ранени са 145, сред които има и деца. Около 60 души от откараните в болница са в тежко състояние.

ОЩЕ: Кървяхме и горяхме: Говорят очевидци на стрелбата в Москва

⚡️ Hamas terrorist movement condemned the terrorist attack at "Crocus" and expressed condolences to the people of Russia - Russian Media pic.twitter.com/QKJqwim40k