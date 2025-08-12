Заради опасна керемида: Вдигнаха пожарната на крак в Шумен

Вдигнаха пожарната на крак в Шумен след сигнал за опасна керемида, съобщиха от областната дирекция на МВР. Сигналът е приет тази сутрин в 08:20 часа.

Сигналоподателят съобщил, че от покрива на сграда на ул.“ Пенчо Славейков“ в Шумен има опасно надвиснала керемида.

Екипът, който бил насочен към адреса премахнал керемидата и обезопасил мястото за преминаващите пешеходци, се казва още в бюлетина на шуменската полиция.