Заради опасна керемида: Вдигнаха пожарната на крак в Шумен

12 август 2025, 11:40 часа 264 прочитания 0 коментара
Вдигнаха пожарната на крак в Шумен след сигнал за опасна керемида, съобщиха от областната дирекция на МВР. Сигналът е приет тази сутрин в  08:20 часа. 

Сигналоподателят съобщил, че от покрива на сграда на ул.“ Пенчо Славейков“ в Шумен има опасно надвиснала керемида.

Екипът, който бил насочен към адреса премахнал керемидата и обезопасил мястото за преминаващите пешеходци, се казва още в бюлетина на шуменската полиция. ОЩЕ: Парче от сграда падна върху главата на мъж в София

Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
