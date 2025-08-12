Войната в Украйна:

Ако пътувате през нощта в сряда и четвъртък: Внимавайте на тунел "Големо Бучино"

12 август 2025, 11:45 часа 252 прочитания 0 коментара
На 13 и 14 август през нощта за почистване и боядисване временно ще се ограничава движението в тръбата за Кулата на тунел „Големо Бучино“ на АМ „Струма“, съобщиха от АПИ. 

От 22 ч. в сряда до 6 ч. в четвъртък ще бъде спряно преминаването за почистване на стените на съоръжението и пътната настилка. През нощта на 14 август от 22 ч. до 6 ч. на 15 август петък в същата тунелна тръба движението отново ще бъде ограничено за боядисване на стените на съоръжението.

Пътуващите към Кулата ще преминават в тръбата за София, където трафикът ще се осъществява двупосочно.

За да не се затруднява трафикът предвидените дейности ще се извършват през нощта, когато движението е по-малко. Агенция „Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да спазват стриктно поставената пътна сигнализация и да карат внимателно, спазвайки дистанция. Да се движат със съобразена скорост и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи. ОЩЕ: Ограничение на скоростта в зелено – трябва ли да се плаща глоба?

