Фенербахче отвръща на Галатасарай! Моуриньо иска звезди от Реал Мадрид и Арсенал

Ръководството на Фенербахче опитва да отвърне на звездните трансфери на Галатасарай. "Джим Бом" привлякоха Виктор Осимен и Лирой Сане и нямат намерения да спират селекцията. "Жълтите канарчета" от своя страна се подсилиха с Джон Дюран от Ал Насър, но властимащите на "Шюкрю Сараджоолу" искат да предприемат много по-шумен ход, който ще предизвика интерес от цял свят. "Фенерите" водят преговори с Реал Мадрид за оказалия се излишен на "Бернабеу" Родриго.

Истанбулският гранд не се отказва от звездата на "кралете", която отдавна е в списъка с набелязани нападатели. Бъдещето на бразилеца е несигурно в редиците на "белия балет". Поради това Родриго искаше да напусне, но след като не получи удовлетворяващо предложение, се отказа от решението си, пише медията от южната ни съседка fanatik.com.

Въпреки това Реал Мадрид съобщи на играча, че ще му бъде трудно да се бори за минути през този сезон. Отбелязва се, че "жълто-сините" продължават преговорите си с испанския гранд от около месец. Ръководството е наясно, че този трансфер няма да се осъществи веднага. Фенербахче се стреми да реализира сценарий, подобен на този от миналия сезон, когато Галатасарай привлече Виктор Осимен под наем, а после го закупи. Изглежда логично истанбулският гранд да предприеме действия за сделка под наем на Родриго в края на тази седмица.

В същото време "жълтите канарчета" стартираха изненадващи преговори с Олександър Зинченко. Старши треньорът Жозе Моуриньо специално поиска трансфера на украинската звезда, която е истински жокер. Спортният директор Девин Озек се отправи към Лондон. При първата си среща със спортния директор на Арсенал Андреа Берта Озек предложи 10 милиона евро, но "топчиите" контрирали с 15 милиона евро. В английската преса обаче се появиха новини, че Арсенал няма да създава проблеми, ако от Фенербахче постигнат споразумение с 28-годишния играч.

Зинченко в последните години от кариерата си играеше предимно като ляв бек, но може да се подвизава като №10 и дефанзивен халф. Моуриньо планира да го използва по-често в халфовата линия. Единствените притеснения на Специалния са контузиите на Олександър Зинченко.

Автор: Джем Юмеров

