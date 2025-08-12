Военен дрон изплува на плаж в Созопол (СНИМКИ)

Военен дрон изплува тази сутрин на плаж "Хармани" в Созопол. Все още няма официална информация как е попаднал летателният апарат на един от централните плажове в курортния град. Дронът е открит от плажуващи, които са подали сигнал на телефон 112. Част от плажната ивица е отцепена, като на терен има военни и полиция.

ВМС успокояват: Само мини с малък заряд се откриват в Черно море

По счупените крила и раковините по корпуса може да се предположи, че безпилотният летателен апарат е престоял във водата няколко месеца, съобщиха от Министерството на отбраната.

Специализиран екип от сапьори от Военноморските сили на Република България са пристигнали на място, за да извършат оглед и да обезвредят дрона. Около 11:30 часа дронът е бил взривен контролирано.

По първоначална информация, най-вероятно се касае само за корпуса на летателния апарат, без наличието на взривно вещество.

Няма пострадали хора и не са нанесени материални щети.

Районът остава с ограничен достъп до приключване на огледа. Произходът и траекторията на дрона се изясняват.

През март миналата година в морето срещу плаж "Кабакум" във Варна беше открита плаваща мина.

До момента в Черно море се откриват само морски мини с малък заряд. Това съобщи във Варна капитан първи ранг Ваньо Мусински - началник на щаба на ръководството на учението "Бриз" и началник на щаба на ВМС.