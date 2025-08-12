Войната в Украйна:

Безработицата във Великобритания остава на четиригодишен връх

12 август 2025, 11:44 часа 212 прочитания 0 коментара
Безработицата във Великобритания остава на четиригодишен връх

Равнището на безработица във Великобритания се запазва на 4,7 на сто за второто тримесечие на 2025 г., което е най-високото ниво от юни 2021 г. насам. Това показват данни на Националната статистическа служба (ONS), цитирани от Ройтерс. Все пак броят на наетите по трудов договор е спаднал само с 8 000 души – най-малкият спад от януари насам, когато беше отчетено увеличение.

Заетостта намаля със 165 000 души

От октомври насам заетостта е намаляла с общо 165 000 души, след като министърът на финансите Рейчъл Рийвс повиши данъците върху работната заплата и увеличи значително минималната работна заплата. И двете мерки влязоха в сила през април.

Още: Безработицата във Великобритания е невиждана от четири години

По-високите разходи за работодателите съвпадат с период на слаб икономически растеж, като най-засегнати са трудоемки сектори като търговията на дребно и хотелиерството. Бизнесът вече се подготвя за възможни нови данъчни увеличения в новия проектобюджет, както и за ефекта от ново трудово законодателство и поредно увеличение на минималната заплата догодина.

Средният ръст на заплатите в частния сектор, без бонусите, се е понижил леко до 4,8 на сто спрямо 4,9 на сто в предходния период.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Свободните работни места са намалели с 44 000 за трите месеца до юли, достигайки 718 000 – най-ниското равнище от април 2021 г.

Още: Британската икономика се сви за втори пореден месец

"Последните данни сочат продължаващо охлаждане на пазара на труда. Броят на наетите по трудов договор е намалял в 10 от последните 12 месеца, като тези спадове са концентрирани в хотелиерството и търговията на дребно. Свободните работни места също продължават да намаляват, движени от по-малко възможности именно в тези отрасли", коментира директорът на отдел "Икономическа статистика" в Националната статистическа служба Лиз Макюън.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Пламен Иванов
Пламен Иванов Отговорен редактор
Безработни Великобритания безработица британска икономика
Още от Икономика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес