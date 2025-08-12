Безработицата във Великобритания остава на четиригодишен връх

Равнището на безработица във Великобритания се запазва на 4,7 на сто за второто тримесечие на 2025 г., което е най-високото ниво от юни 2021 г. насам. Това показват данни на Националната статистическа служба (ONS), цитирани от Ройтерс. Все пак броят на наетите по трудов договор е спаднал само с 8 000 души – най-малкият спад от януари насам, когато беше отчетено увеличение.

Заетостта намаля със 165 000 души

От октомври насам заетостта е намаляла с общо 165 000 души, след като министърът на финансите Рейчъл Рийвс повиши данъците върху работната заплата и увеличи значително минималната работна заплата. И двете мерки влязоха в сила през април.

По-високите разходи за работодателите съвпадат с период на слаб икономически растеж, като най-засегнати са трудоемки сектори като търговията на дребно и хотелиерството. Бизнесът вече се подготвя за възможни нови данъчни увеличения в новия проектобюджет, както и за ефекта от ново трудово законодателство и поредно увеличение на минималната заплата догодина.

Средният ръст на заплатите в частния сектор, без бонусите, се е понижил леко до 4,8 на сто спрямо 4,9 на сто в предходния период.

Свободните работни места са намалели с 44 000 за трите месеца до юли, достигайки 718 000 – най-ниското равнище от април 2021 г.

"Последните данни сочат продължаващо охлаждане на пазара на труда. Броят на наетите по трудов договор е намалял в 10 от последните 12 месеца, като тези спадове са концентрирани в хотелиерството и търговията на дребно. Свободните работни места също продължават да намаляват, движени от по-малко възможности именно в тези отрасли", коментира директорът на отдел "Икономическа статистика" в Националната статистическа служба Лиз Макюън.