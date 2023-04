Гутериш призова за възстановяване на реда в Судан

Призивът на Гутериш е към тези, които имат влияние върху ситуацията. "Трябва да го използват, за да подкрепят усилията за прекратяване на насилието, възстановяване на реда и връщане към пътя на прехода", настоява генералният секретар на ООН.

"Боевете в Судан вече доведоха до ужасяващи загуби на живот. Всяка по-нататъшна ескалация може да бъде пагубна за страната и региона", тревожи се Гутериш. ОЩЕ: Судан: Обстрел по дипломатически конвой на САЩ, нападнаха и посланика на ЕС

Fighting in Sudan has already led to horrendous loss of life.



Any further escalation could be devastating for the country&the region.



Those with influence over the situation must use it to support efforts to end the violence, restore order&return to the path of transition.