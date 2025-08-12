Разследват как е изнесен най-големият метеорит в света

Властите в Нигер разследват как е изнесен от страната най-големият метеорит в света, който беше продаден на търг в Ню Йорк миналия месец за рекордната сума от над 5 милиона щатски долара, пише АП.

Това е най-големият метеорит от Марс, намиран някога на Земята и тежащ близо 25 килограма. Официалните власти на западноафриканската държава Нигер, където в пустинята Сахара бе открит камъкът, започва разследване за вероятен „незаконен международен трафик“, с твърдението, че късът може да е бил контрабандно изнесен.

Повече за най-големия метеорит от Марс

Още: Ако на Марс е имало извънземни преди 3,7 млрд. години, трябвали са им чадъри

От аукционна къща „Сотбис“ отбелязват, че скалата, наречена NWA 16788, се откъснала от Марс след сблъсък с голям астероид и пропътувала 225 милиона километра до Земята. Камъкът бил намерен в Сахара в Северозападен Нигер от ловец на метеорити през ноември 2023 г., като личността му не се разкрива, както и кой е бил купувачът миналия месец.

Търсенето на метеорити расте в пустинята Сахара в страни като Нигер. Въпреки че метеоритите могат да паднат навсякъде на Земята, Сахара се е превърнала в основно място зя тяхното намиране, отчасти заради благоприятния климат за запазването им. Ловците на метеорити търсят космически камъни, които да продадат на колекционери или учени. Най-редките и ценени са от Марс или Луната.

Според академичното списание Heritage камъкът е бил продаден на международен дилър, преди да се озове в частна галерия в Италия. Екип учени от университета на Флоренция са го изследвали миналата година, за да научат повече за структурата му и откъде е дошъл, преди да падне на Земята, се посочва в публикацията.

Метеоритът бил за кратко показан в Рим, преди да бъде видян в Ню Йорк миналия месец по време на търга. След аукциона Нигер повдигна въпроса как е станало така, че метеоритът да бъде продаден на търг. Правителството съобщи, че е започнало разследване миналия месец, за да определи обстоятелствата около намирането и продажбата на метеорита, съобщавайки в изявление, че това е „близо до незаконен международен трафик“.

Още: Най-големият марсиански камък беше продаден за рекордна сума (ВИДЕО)

Източник: БТА