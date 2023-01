Байдън иска магистрали от край до край

"За да имате най-добрата икономика в света, трябва да имате най-добрата инфраструктура в света. На път сме", обяви Байдън.

Той отбеляза, че инфраструктурна инвестиция възстановява Америка "от брега до брега" и създава стотици хиляди добре платени работни места, на които американците да създават семейство.

Our infrastructure investment is rebuilding America coast to coast and creating hundreds of thousands of good-paying jobs you can raise a family on.



In order to have the best economy in the world, you’ve got to have the best infrastructure in the world. We’re well on our way.