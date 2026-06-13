Ирански хакери пробиха ФБР, заплашиха Световното по футбол: САЩ с 10 млн. долара за главите им

Свързаната с Иран група хакери Handala обяви, че е получила достъп до данни от дронове на ФБР. Тя твърди, че е имала достъп в продължение на няколко месеца до "всички изображения и данни за всички заподозрени", заснети от дроновете на ФБР близо до стадионите на Световното първенство. ФБР използва такива дронове, за да предотврати нахлуването на неоторизирани самолети във въздушното пространство над стадионите.

"По-добре засилете сигурността на Световното първенство; ние наистина не харесваме някои от отборите", заплашиха от Handala. "Дроновете ни FPV са навсякъде; никога не знаеш кога някой може да кацне точно на автобуса на отбора ти", заявиха още оттам.

Държавният департамент на САЩ обяви награда до 10 милиона долара за информация, която ще помогне да бъдат задържани членове на Handala.

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Заглавната снимка е илюстративна и е направена с инструмента за ИИ ChatGPT5 на OpenAI