Ариана Гранде срещу Белия дом: "Не използвайте музиката ми в тези нечовешки безумия (ВИДЕО)

Световноизвестната поп звезда Ариана Гранде се оказа в центъра на нов обществен и политически дебат, след като публично поиска от Белия дом да прекрати използването на нейна музика в публикации, свързани с имиграционната политика на администрацията. Повод за реакцията на певицата стана видеоклип, публикуван в TikTok, който показва арести на мигранти и действия на гранични служители. Като музикален фон на кадрите бе използвана песента ѝ "Bye". Според Гранде, подобна употреба на творчеството ѝ е неприемлива и противоречи на ценностите, които тя защитава.

Недопустимо

Изпълнителката коментира публикацията, като заяви, че не желае музиката ѝ да бъде свързвана със сцени, които определя като "варварски, нечовешки и недопустими".

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"Моля, не използвайте музиката ми във връзка с тези варварски, нечовешки и отвратителни безумия.", са думите ѝ, цитирани от BBC.

Снимка: Getty Images

Малко след това звукът във видеото е бил премахнат, а нейният коментар вече не е бил видим под публикацията.

От Белия дом отговориха остро на критиките. Представители на администрацията заявиха, че според тях истинският проблем са престъпленията, извършвани от нелегални мигранти, и защитиха политиката за засилен граничен контрол.

Говорителката на Белия дом Абигейл Джаксън, е заявила пред американски медии: "Истински варварски, нечовешки и отвратителни са престъпните нелегални имигранти, които са ранявали и убивали невинни американски граждани."

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Видеото на Белия дом се появява, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп подписа закон, който отпуска над 70 милиарда долара (52 милиарда британски лири) финансиране за имиграционните агенции за оставащите две години и половина от президентския му мандат.

Видеото показва служители, които поставят белезници на хора, качват ги в автомобили и след това ги отвеждат в центрове за задържане.

Спорът бързо привлече вниманието както на медиите, така и на потребителите в социалните мрежи.

Ariana Grande has demanded that the White House stop using her music



The trigger was a TikTok video showing migrant arrests that used her song “Bye.” The singer said she does not want her work associated with such scenes and called it “harsh and inhumane.”



In response, the… pic.twitter.com/QgJywqHo1a — NEXTA (@nexta_tv) June 12, 2026

Случаят не е прецедент. През последните години редица популярни изпълнители са се противопоставяли на използването на тяхна музика за политически цели без тяхното одобрение. Миналата година Сабрина Карпентър остро възрази срещу използването на нейната музика от Белия дом, а преди това ABBA, Селин Дион и Бионсе също поискаха екипът на Доналд Тръмп да спре да използва техни песни за политически цели и предизборни събития.