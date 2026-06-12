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САЩ притиска Куба със санкции срещу държавната петролна компания

12 юни 2026, 6:18 часа 454 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
САЩ притиска Куба със санкции срещу държавната петролна компания

Американският държавен секретар Марко Рубио обяви  санкции срещу кубинската държавна енергийна компания Union Cuba-Petroleo (CUPET), като по този начин засили натиска върху Хавана и още повече влоши отношенията между двете страни, съобщи ДПА. "Комунистическите елити на Куба са превърнали енергията в оръжие за социален контрол и клептократична печалба", заяви Рубио в публикация в социалната мрежа "Екс". Още: Пийт Хегсет надъхва военните: Бъдещето на Куба е в ръцете на президента на САЩ (ВИДЕО)

Режимът в Куба е крал и трябва да падне

Снимка: Getty images

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"В продължение на десетилетия режимът е крал и трупал наличните горива – използвайки ги за частния самолет на Кастро, за силите на службите за сигурност, използвани за репресиране на кубинския народ, за осветление на празни туристически хотели и за превозване на хора за фалшиви протести и политически спектакли – всичко това, докато кубинският народ е страдал от прекъсвания на тока и е чакал седмици, за да зареди колите си", каза той.

Рубио продължи, като заяви, че докато кубинският народ не получи "по-голяма икономическа и политическа свобода и възможности. Ние ще продължим да се борим срещу способността на комунистическия режим да използва търговията с енергия, за да прокарва корупционната си програма и да потиска с насилие кубинския народ".

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В резултат на санкциите на гражданите на САЩ вече не се разрешава да извършват бизнес с компанията CUPET. Според съобщението лицата извън САЩ също трябва да очакват санкции, ако извършват бизнес с тази компания.

Новите наказателни мерки са част от значително по-твърдата политика на администрацията на Тръмп спрямо Куба.

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Куба САЩ Хавана Марко Рубио
Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
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