Сенатор за починалия българин в имиграционен арест в САЩ: Това е част от притеснителна тенденция

Смъртта на българина Ненко Ганчев, който почина във федерален имиграционен арест в северната част на американския щат Мичиган, е част от тревожна тенденция в САЩ при администрацията на Доналд Тръмп, заяви водещият демократ в Комисията по вътрешна сигурност на Сената (горната камара на Конгреса) Гари Питърс. Той е „разтревожен“ от инцидента в обекта на имиграционната и митническа служба (ICE) близо до Болдуин, северно от Чикаго.

Смъртта на Ненко Ганчев

Мъжът на 56 години е бил задържан от имиграционните власти по време на интервюто му за зелена карта на 23 септември, разказва пред BG VOICE съпругата му Радка Петрова, която се е омъжила за Ганчев преди 8 години. Малко след задържането имиграционната служба USCIS одобрява зелената карта. Ганчев има предишна заповед за депортация, която той обжалвал. Не е имал сериозно криминално минало - единствено задържане заради шофиране в нетрезво състояние преди 17 години. Той е бил в САЩ от 1995 г. - отишъл е там като студент и е останал.

Той бил диабетик и получавал лекарства от служителите в затвора, но не виждал опаковките. На 15 декември съпругата му била уведомена, че той е починал в ареста на ICE. Според доклада на властите вечерта на този ден Ненко Ганчев е припаднал внезапно и е починал въпреки оказаната му спешна помощ. Тялото е изпратено за аутопсия. Резултатите се очакват до дни.

Американските конгресмени Делия Рамирес (Демократическа партия, Чикаго) и Рашида Тлаиб (Демократическа партия, Детройт) излязоха със съвместно изявление, в което цитираха "многобройни оплаквания от членове на семейството и защитници относно нехуманните условия и неадекватната медицинска помощ в ареста в Болдуин". Те добавят, че е имало сигнали от други задържани, че българинът е поискал медицинска помощ, но не я е получил навреме, "за да бъде спасен животът му".

Ненко Ганчев е бил арестуван като част от "Операция Мидуей Блиц" на Тръмп, която се проведе в района на Чикаго през септември. Той обаче е в списъка на 615 имигранти, за които федерален съдия разпореди освобождаване още на 15 ноември. Съдията нареди на правителството да идентифицира лицата, които отговарят на условията за освобождаване до обяд на 21 ноември, и спря процедурите по депортиране за тях до следващия работен ден след освобождаването им. Имиграционните власти обаче са обжалвали решението и затова Ненко Ганчев не е бил освободен.

Сенатор Гари Питърс: Инцидентът е част от тревожния брой смъртни случаи в центровете на ICE

Служители на ICE са уведомили Комисията за национална сигурност на Сената за смъртта на българина тази седмица, а агенцията разследва случая. Обстоятелствата около смъртта не са оповестени, а ICE не е отговорила и на запитвания за повече информация.

"Хората, които са под стража на американското правителство, трябва да бъдат третирани хуманно и да имат достъп до животоспасяваща медицинска помощ. Докато причината за тази смърт в Мичиган все още се разследва, аз поисках официална информация от служители на ICE“, заяви Питърс на фона на кампанията на Тръмп и администрацията му за масово задържане на имигранти и депортирането им.

„Този инцидент е част от тревожния брой смъртни случаи в центровете на ICE през тази година, включително четири смъртни случая, съобщени в САЩ само днес. Ще продължа да упражнявам надзор над ICE, включително над условията в центровете за задържане в Мичиган и в цялата страна", заяви той, цитиран от Detroit News.

Ненко Ганчев е починал в бивш частен затвор

Според данни на Американската асоциация на имиграционните адвокати - през тази година до края на септември са регистрирани 16 смъртни случая в центровете за задържане на възрастни имигранти в САЩ. А според законодатели числото е дори по-високо - това е 30-ата смърт в ареста на ICE през тази година, което я прави най-смъртоносната година от 2005 г. насам.

Центърът за обработка North Lake, където е починал Ганчев, е бивш частен затвор, който е бил отворен отново в средата на юни, за да приюти задържани от ICE. Обектът е с капацитет от около 1800 души. Той е собственост на частната компания GEO Group и се управлява от нея.

