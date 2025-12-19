Починалият българин в център за имигранти в САЩ и "нечовешката система на Тръмп": Говори правозащитничка от Чикаго

"С огромна тъга научихме за преждевременната смърт на г-н Ганчев, докато е бил в ареста на ICE. Това не е първият смъртен случай в имиграционния арест в Мичиган и отдавна призоваваме за реформи в арестите, за да се гарантира здравето и безопасността на членовете на нашата имигрантска общност". Това заяви Кристин Сове от Центъра за правата на имигрантите в Мичиган във връзка със смъртта на 56-годишния българин Ненко Ганчев в център за задържане на имигранти на имиграционната и митническа служба на САЩ (ICE) край Болдуин, северно от Чикаго.

Това е първият смъртен случай в Норт Лейк (North Lake - центърът за обработка на имигранти, където е починал Ганчев), но не и първият смъртен случай в арест на ICE в Мичиган, посочи Сове.

Още: Трагедия заради зелена карта: Българин почина в арест в САЩ

"Сега очакваме ICE да проведе задълбочено разследване и да сподели заключенията си съгласно политиката си", заяви тя на фона на кампанията на президента Доналд Тръмп и администрацията му за масово задържане на имигранти и депортирането им.

"Смъртта на г-н Ганчев, за съжаление, подчертава как администрацията на Тръмп влошава нечовешките условия в арестната система, която се е доказала като нехуманна по своята същност", категорична е правозащитничката, цитирана от Detroit News.

Смъртта на Ненко Ганчев

Снимка: iStock

Мъжът на 56 години е бил задържан от имиграционните власти по време на интервюто му за зелена карта на 23 септември, разказва пред BG VOICE съпругата му Радка Петрова, която се е омъжила за Ганчев преди 8 години. Малко след задържането имиграционната служба USCIS одобрява зелената карта. Ганчев има предишна заповед за депортация, която той обжалвал. Не е имал сериозно криминално минало - единствено задържане заради шофиране в нетрезво състояние преди 17 години. Той е бил в САЩ от 1995 г. - отишъл е там като студент и е останал.

Още: Сенатор за починалия българин в имиграционен арест в САЩ: Това е част от притеснителна тенденция

Той бил диабетик и получавал лекарства от служителите в затвора, но не виждал опаковките. На 15 декември съпругата му била уведомена, че той е починал в ареста на ICE. Според доклада на властите вечерта на този ден Ненко Ганчев е припаднал внезапно и е починал въпреки оказаната му спешна помощ. Тялото е изпратено за аутопсия. Резултатите се очакват до дни.

Американските конгресмени Делия Рамирес (Демократическа партия, Чикаго) и Рашида Тлаиб (Демократическа партия, Детройт) излязоха със съвместно изявление, в което цитираха "многобройни оплаквания от членове на семейството и защитници относно нехуманните условия и неадекватната медицинска помощ в ареста в Болдуин". Те добавят, че е имало сигнали от други задържани, че българинът е поискал медицинска помощ, но не я е получил навреме, "за да бъде спасен животът му".

Ненко Ганчев е бил арестуван като част от "Операция Мидуей Блиц" на Тръмп, която се проведе в района на Чикаго през септември. Той обаче е в списъка на 615 имигранти, за които федерален съдия разпореди освобождаване още на 15 ноември. Съдията нареди на правителството да идентифицира лицата, които отговарят на условията за освобождаване до обяд на 21 ноември, и спря процедурите по депортиране за тях до следващия работен ден след освобождаването им. Имиграционните власти обаче са обжалвали решението и затова Ненко Ганчев не е бил освободен.

Снимка: iStock

Още: "Малко българско училище в Чикаго" е подало документи отново да получава финансиране от държавата

Според данни на Американската асоциация на имиграционните адвокати - през тази година до края на септември са регистрирани 16 смъртни случая в центровете за задържане на възрастни имигранти в САЩ. А според законодатели числото е дори по-високо - това е 30-ата смърт в ареста на ICE през тази година, което я прави най-смъртоносната година от 2005 г. насам.

Центърът за обработка North Lake, където е починал Ганчев, е бивш частен затвор, който е бил отворен отново в средата на юни, за да приюти задържани от ICE. Обектът е с капацитет от около 1800 души. Той е собственост на частната компания GEO Group и се управлява от нея.

Още: Светослав Станков: В Университета на Илинойс стартира програма по Българистика