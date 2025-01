Чистка на Тръмп в Пентагона заради помощта за Украйна: Байдън се е подсигурил

Всеки в Пентагона, който е отговарял за помощта за Украйна (военната помощ), е бил уволнен, или пратен в принудителен отпуск, или му предстои прехвърляне на нова позиция. Това твърди военният наблюдател Роман Бочалка. Бочалка съобщава новината след среща с журналисти на The Washington Post. По думите му, кореспондентът на американската медия е установил драстичните промени след като отишъл в Пентагона за среща и тогава разбрал какво става – той е съобщил новината на оперативка на The Washington Post.

Пълен рестарт – определено ще има промени, нов формат на отношения. Малко е притеснително – но ще се случи някак, коментира Бочалка.

Military observer Roman Bochkala reports a major shakeup in the Pentagon's Ukraine team: all officials responsible for the Ukrainian track have been fired, suspended, or reassigned.



Bochkala calls it a "complete reboot" with a "new format of relations." Changes are coming—how… pic.twitter.com/mzB1wx2mUa