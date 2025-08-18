"Голяма чест за Америка!": Тръмп се похвали колко много евролидери посрещал в Белия дом за първи път

Преди тазвечершната среща за Украйна американският президент Доналд Тръмп заяви, че за него е чест да е домакин на европейските лидери, предаде Ройтерс, цитирани от БТА. Тръмп ще се срещне с украинския президент Володимир Зеленски, който ще бъде придружаван от ключови европейски лидери.

"Да видим какви ще са резултатите", се посочва в публикация на Тръмп онлайн. "Голям ден в Белия дом. Никога преди толкова много европейски лидери не са били тук по едно и също време. Голяма чест за Америка!", написа американският държавен глава.

Със Зеленски във Вашингтон пристигат лидерите на Великобритания, Германия, Франция, Италия, Финландия, Европейския съюз и НАТО. Срещата ще се състои броени дни след разговора на Тръмп с руския президент Владимир Путин в Аляска. В срещата участие ще вземе и вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс, който влезе в пререкание със Зеленски при предишното посещение на украинския лидер в Белия дом.

"Въпреки че се справих с 6 войни за 6 месеца, една от които е възможна ядрена катастрофа, трябва да чета и слушам "Wall Street Journal" и много други, които наистина нямат представа, да ми казват как правя всичко погрешно по отношение на бъркотията между Русия и Украйна. Това е войната на спящия Джо Байдън, а не моята. Това никога нямаше да се случи, ако бях президент. Знам точно какво правя и нямам нужда от съветите на хора, които са работили по всички тези конфликти от години и никога не са били в състояние да направят нещо, за да ги спрат. Те са глупави хора, без здрав разум, интелигентност или разбиране и само правят сегашното бедствие по-трудно за поправяне. Въпреки всичките ми леки и много ревниви критици, ще го направя - винаги го правя", написа още изнервено Тръмп в социалната си мрежа.

Иначе по-рано днес Зеленски проведе среща със специалния пратеник на САЩ за Украйна и Русия Кийт Келог. Срещата е непосредствено преди срещата на върха с американския президент Доналд Тръмп, съобщи "Укринформ". Припомняме, че източници на Axios разкриха, че в Белият дом са нервни дали Зеленски ще се появи на срещата в Овалния кабинет с костюм. Тръмп е в стрес ще носи ли Зеленски костюм на срещата, Белия дом с изрично питане до Киев

Какво предстои тази вечер

The Hill публикува подробен график на срещата между Тръмп, Зеленски и лидерите на ЕС. Според информацията:

в 19:00 ч. българско време — пристигане на европейските лидери в Белия дом;

в 20:00—20:15 българско време - Тръмп и Зеленски се насочват към Овалния кабинет за преговорите;

в 21:15—21:30 българско време - среща на Тръмп с европейските лидери и групова снимка в Крос Хол;

в 22:00 българско време — среща на Тръмп и лидерите на ЕС в Източната зала по ключови въпроси, в която ще участва и Зеленски.