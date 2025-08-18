Тревога: Континентите се засушават с безпрецедентна скорост

В целия свят прясната вода изчезва, а нов анализ разкрива, че голяма част от нея попада в океана, като пресъхването на континентите вече допринася повече за тревожното покачване на нивото на световния океан, отколкото топенето на ледовете. Изследователският екип, ръководен от специалиста по земна система Хришикеш Чанданпуркар от университета FLAME в Индия, твърди, че са необходими спешни действия, за да се подготвим за предстоящите много по-сухи времена, дължащи се на изменението на климата и изчерпването на подземните води от човека.

Използвайки повече от две десетилетия спътникови наблюдения от експеримента на НАСА "Gravity Recovery and Climate Experiment" и последвалата го мисия, изследователите създават картина на това как се е променило съхранението на вода на сушата от 2002 г. насам и защо. "Установяваме, че континентите (цялата суша с изключение на Гренландия и Антарктида) са претърпели безпрецедентни темпове на засушаване и че континенталните области, които изпитват засушаване, се увеличават с около два пъти размера на щата Калифорния всяка година", пишат авторите.

Човекът е нарушил значително водния цикъл на Земята, като е изпускал парникови газове, които променят атмосферата, и е отклонявал водните пътища и водосборните басейни. Въпреки че "влажните" райони стават все по-влажни, а "сухите" - все по-сухи, тези промени не са в крак с времето. "Сухите райони изсъхват по-бързо, отколкото влажните райони се овлажняват", пише екипът. "В същото време площта, в която се наблюдава засушаване, се е увеличила, докато площта, в която се наблюдава навлажняване, е намаляла."

Това означава, че земните води като цяло намаляват, което има опустошителни последици в световен мащаб. Това включва повърхностни източници на сладка вода, като езера и реки, както и подземни води, съхранявани във водоносни хоризонти дълбоко под земната повърхност. По-голямата част от човешкото население - 75% от нас, живее в 101 държави, в които прясната вода се губи с нарастващи темпове.

Достатъчно прясна вода се изтласква от континентите, така че сега тя допринася повече за покачването на морското равнище, отколкото ледените покривки. Тази нетна промяна към изсушаване на континентите се дължи главно на загубата на вода на сушата в райони с голяма географска ширина като Канада и Русия (региони, които обикновено не смятаме за "сухи"), което според авторите се дължи на топенето на леда и вечната замръзналост в тези региони.

В континентите без ледници 68% от загубата на земни водни ресурси може да се отдаде на изчерпването на подземните води от човека. Неотдавнашните и безпрецедентни екстремни засушавания в Централна Америка и Европа също са изиграли своята роля, а подобни събития се очаква да станат само по-чести и по-тежки с климатичната криза.

Тъй като нарастващите емисии на изкопаеми горива променят моделите на валежите, на които някога сме разчитали, хората се обръщат отчаяно към подпочвените води, което оказва допълнителен натиск върху тези водоизточници, които не се попълват със същата скорост, с която се източват.

На много континенти прекомерното използване на подземните води може да се проследи до сухите селскостопански райони, които разчитат на този източник на вода за напояване на културите: например Централната долина на Калифорния, където се произвеждат 70% от бадемите в света, и производството на памук в близост до напълно пресъхналото Аралско море в Централна Азия. "Понастоящем свръхизпомпването на подпочвените води има най-голям принос за темповете на намаляване на земните водни запаси в засушаващите се региони, което значително засилва въздействието на повишаването на температурата, аридификацията и екстремните засушавания", пишат авторите.

"Защитата на световните запаси от подземни води е от първостепенно значение в един затоплящ се свят и на континенти, за които вече знаем, че изсъхват." Те се надяват, че регионалните, националните и международните усилия за разработване на устойчиви начини на използване на подземните води могат да помогнат за запазването на този ценен ресурс за много години напред.

"Докато усилията за забавяне на изменението на климата може да се забавят, няма причина усилията за забавяне на темповете на континентално засушаване да се забавят по същия начин", пише екипът.

Това изследване е публикувано в "Science Advances".