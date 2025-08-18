Срещите на Тръмп със Зеленски и лидерите на ЕС:

Тръмп и Зеленски се шегуват: И на теб ще ти хареса военно положение без избори (ВИДЕО)

"Нека кажа - 3,5 години война да си във война с някого, няма вече избори - чудя се какво ли ще кажат "фалшивите медии". Това заяви американският президент Доналд Тръмп по време на срещата си с украинския си колега Володимир Зеленски, който веднага отговори: "Харесва ти тази идея". Репликите бяха разменени като шеги, но повдигнаха доста щекотлив въпрос - постоянните опити на руския диктатор Владимир Путин да делегитимира Зеленски, защото му изтекъл мандатът, а нямало нови избори в Украйна. Избори няма, защото Украйна е във военно положение заради Путин и армията му, но руският диктатор не признава този прочит в украинската конституция - Още: Украйна удължи за 15-ти път военното положение: Изборите, които иска Тръмп, отново се отлагат

Същевременно Зеленски потвърди в отговор на изричен въпрос, че е готов да проведе избори в Украйна - но след като има договорен и сигурен мир - Още: Още: Американски войници в Украйна: Тръмп даде първи отговор (ВИДЕО)

Покрай темата с изборите, на Тръмп му се наложи да отговаря и на въпрос кой сега държи по-добри карти. Въпросът върна спомена за срещата на американския президент със Зеленски в началото на годината - тогава Тръмп избухна срещу украинския президент и една от репликите му беше, че Украйна няма карти срещу Русия. Сега обаче Тръмп заяви, че не иска да каже кой е с по-добри карти и за милиарден път изтърси клишето как войната в Украйна била война на Байдън - Още: Дума по дума: Какво точно си казаха Тръмп и Зеленски в Овалния кабинет (ТРАНСКРИПЦИЯ)

Ивайло Ачев
