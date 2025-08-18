Срещата Тръмп-Путин:

Американски войници в Украйна: Тръмп даде първи отговор (ВИДЕО)

"Те (украинците) са първата линия на защита за Европа". Това заяви американският президент Доналд Тръмп, който по този начин не коментира повече в отговор на въпрос дали американски войници ще отидат в Украйна като мироопазваща сила. Тръмп все пак каза, че САЩ ще бъдат ангажирани, но дали ще има американски войници в Украйна "ще узнаете може би по-късно днес". Американският президент визираше времето най-рано след срещата си с европейските лидери и със Зеленски, която започва в 22:00 часа българско време.

"Ще работим с Украйна, с всеки и ще направим така, че да има мир", подчерта Тръмп, уточнявайки че има предвид не мир за 1-2 години и пак краят да е "тази бъркотия". Американският президент включи и Русия сред тези, с които Съединените щати ще работят.

Тръмп се оправдава за Путин

Същевременно Доналд Тръмп пак почна да обяснява как било "голяма победа", че руският лидер Владимир Путин дошъл в САЩ. По думите на Тръмп, за Путин било много трудно да дойде на американска територия - той дори заяви, че руският лидер очаква американският президент да му се обади по-късно днес, след срещата си със Зеленски и евролидерите.

Преди да започне серията от събития в Белия дом, Тръмп пак изригна в своята социална мрежа Truth Social. Той нападна медиите, които поставиха под съмнение какво постигна Тръмп на срещата си с Путин в Аляска. Тръмп обяви, че "фалшивите новини" щели да обявят за много лош ден дори денят, в който той евентуално договори Москва и Санкт Петербург да станат украински:

И още - поредната тирада как войната в Украйна не е негова, а на Джо Байдън. "Знам какво правя и нямам нужда от съвети от хора, които години работиха по тези конфликти и никога не успяха да ги спрат", избухна той. Тръмп вероятно има предвид и изказване на Джейк Съливан, съветника по националната сигурност на Байдън, който обясни защо по времето на Джо Байдън не е имало опит за среща с Путин. Причините накратко - такава среща трябва първо да бъде подготвена внимателно, да има условия за успех, а не както направи Тръмп: покани Путин уж с цел да има договаряне поне на примирие, а такова не се случи.

