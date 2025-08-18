Американски войници в Украйна: Тръмп даде първи отговор (ВИДЕО)

"Те (украинците) са първата линия на защита за Европа". Това заяви американският президент Доналд Тръмп, който по този начин не коментира повече в отговор на въпрос дали американски войници ще отидат в Украйна като мироопазваща сила. Тръмп все пак каза, че САЩ ще бъдат ангажирани, но дали ще има американски войници в Украйна "ще узнаете може би по-късно днес". Американският президент визираше времето най-рано след срещата си с европейските лидери и със Зеленски, която започва в 22:00 часа българско време.
Ukrainian President Volodymyr Zelensky arrives at the White House wearing a black suit jacket and is greeted by U.S. President Donald J. Trump. pic.twitter.com/xiXd2RCylS— OSINTdefender (@sentdefender) August 18, 2025
Trump on deploying US troops to Ukraine:— Clash Report (@clashreport) August 18, 2025
We'll let you know that maybe later today... We'll be involved.pic.twitter.com/A6TBeOzr5s
"Ще работим с Украйна, с всеки и ще направим така, че да има мир", подчерта Тръмп, уточнявайки че има предвид не мир за 1-2 години и пак краят да е "тази бъркотия". Американският президент включи и Русия сред тези, с които Съединените щати ще работят.
Trump:— Clash Report (@clashreport) August 18, 2025
We're going to work with Ukraine, we're going to work with everybody, and we're going to make sure that if there's peace, that peace is going to stay long-term... We're not talking about a 2-year peace and then we end up in this mess again.pic.twitter.com/n3VPdFS8LX
Тръмп се оправдава за Путин
Същевременно Доналд Тръмп пак почна да обяснява как било "голяма победа", че руският лидер Владимир Путин дошъл в САЩ. По думите на Тръмп, за Путин било много трудно да дойде на американска територия - той дори заяви, че руският лидер очаква американският президент да му се обади по-късно днес, след срещата си със Зеленски и евролидерите.
Преди да започне серията от събития в Белия дом, Тръмп пак изригна в своята социална мрежа Truth Social. Той нападна медиите, които поставиха под съмнение какво постигна Тръмп на срещата си с Путин в Аляска. Тръмп обяви, че "фалшивите новини" щели да обявят за много лош ден дори денят, в който той евентуално договори Москва и Санкт Петербург да станат украински:
Trump ranted that even if Russia “surrendered and gave the US Moscow and St. Petersburg,” the “Fake News and radical Democrats” would still call it a bad day for him. Another delusional outburst showing his obsession with self-image over reality. pic.twitter.com/Ulz4dzgUGW— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 18, 2025
И още - поредната тирада как войната в Украйна не е негова, а на Джо Байдън. "Знам какво правя и нямам нужда от съвети от хора, които години работиха по тези конфликти и никога не успяха да ги спрат", избухна той. Тръмп вероятно има предвид и изказване на Джейк Съливан, съветника по националната сигурност на Байдън, който обясни защо по времето на Джо Байдън не е имало опит за среща с Путин. Причините накратко - такава среща трябва първо да бъде подготвена внимателно, да има условия за успех, а не както направи Тръмп: покани Путин уж с цел да има договаряне поне на примирие, а такова не се случи.
I, I, I. Me, me, me.— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 18, 2025
A child in a suit pretending to be a statesman. pic.twitter.com/ZPaXBgQul9
💥 Ex-Biden advisor: We didn’t hold a summit with Putin — and judging by Alaska, we were right— NEXTA (@nexta_tv) August 18, 2025
Jake Sullivan, in an interview with ABC News, gave a powerful speech in response to a journalist’s question about why Biden never tried to organize talks with Putin.
Highly recommend… pic.twitter.com/f0fWpWLu2g
