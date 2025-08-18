Срещите на Тръмп със Зеленски и лидерите на ЕС:

18 август 2025, 21:05 часа 304 прочитания 0 коментара
В Манчестър Юнайтед е ненужен, а прикова вниманието на шампиона в Серия А

Расмус Хойлунд може да премине в Наполи, съобщава италианският журналист Фабрицио Романо. Шампионът в Серия А иска да привлече нов нападател заради контузията на Ромелу Лукаку, който вероятно ще отсъства от терена повече от три месеца.

Представители на "партенопейците" вече са се свързали с Манчестър Юнайтед, за да обсъдят условията по евентуален заем за датския футболист, пише още експертът по трансферите Фабрицио Романо. В същото време мениджърът на "червените дяволи" Рубен Аморим желае да задържи Джошуа Зиркзее.

През миналия сезон 22-годишният датски национал Хойлунд изигра 32 мача във Висшата лига, като отбеляза 4 гола с екипа на Юнайтед. В неделя тимът на Аморим загуби минимално у дома срещу Арсенал в мач от първия кръг във Висшата лига, а Расмус Хойлунд не взе участие в двубоя.

