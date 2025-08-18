В Манчестър Юнайтед е ненужен, а прикова вниманието на шампиона в Серия А

Расмус Хойлунд може да премине в Наполи, съобщава италианският журналист Фабрицио Романо. Шампионът в Серия А иска да привлече нов нападател заради контузията на Ромелу Лукаку, който вероятно ще отсъства от терена повече от три месеца.
Представители на "партенопейците" вече са се свързали с Манчестър Юнайтед, за да обсъдят условията по евентуален заем за датския футболист, пише още експертът по трансферите Фабрицио Романо. В същото време мениджърът на "червените дяволи" Рубен Аморим желае да задържи Джошуа Зиркзее.
🚨 Napoli had direct contact with Man United today following Romelu Lukaku’s injury as he’ll be out more than 3 months.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 18, 2025
Napoli asked for loan deal conditions for Rasmus Højlund. 🇩🇰
Man United want to keep Joshua Zirkzee, no talks despite links today. Clear plan by Rúben Amorim. pic.twitter.com/mOIiM1xqxW
През миналия сезон 22-годишният датски национал Хойлунд изигра 32 мача във Висшата лига, като отбеляза 4 гола с екипа на Юнайтед. В неделя тимът на Аморим загуби минимално у дома срещу Арсенал в мач от първия кръг във Висшата лига, а Расмус Хойлунд не взе участие в двубоя.