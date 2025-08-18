Тръмп посрещна топло Зеленски. Какво обаче значеше картата с окупираните части в Овалния кабинет? (ВИДЕО)

Световни издания обръщат внимание на топлата и приятелска атмосфера, които цареше този път при срещата между Доналд Тръмп и Володимир Зеленски в Белия дом - пълен контраст с катастрофата, която се разигра преди шест месеца на същото място.

Да се избегне конфликт

Тръмп и Зеленски се шегуваха помежду си и заявиха, че разговорите ще бъдат трудни, но е съвсем ясно, че и двамата искаха да избегнат конфликт като февруарския. На въпрос на репортер кой сега държи картите - препратка към неговата известна реплика от първата им среща в Овалния кабинет - Тръмп този път отказа да отговори, пише The Wall Street Journal.

Джей Ди Ванс този път благоразумно мълчеше

На същото мнение е и CNN, които отбелязват, че тазвечершната среща е много по-приятелска и конструктивна за Зеленски в сравнение с неприятната престрелка през февруари. Атмосферата в Овалния кабинет днес беше поразително различна от напрегнатата сцена преди шест месеца, пише изданието. Сега тонът беше уважителен и докато през февруари от екипа на Тръмп се намесваха в диалога, днес те запазиха мълчание. Вицепрезидентът Джей Ди Ванс, държавният секретар Марко Рубио и специалният пратеник Стив Уиткоф седяха отстрани и оставиха само двамата лидери да говорят.

Писмо от Олена Зеленска

Украинската страна също се бе подготвила внимателно за срещата, за да не се провалят разговорите.

Зеленски донесе лично писмо за Тръмп от съпругата му Олена Зеленска и специално отбеляза думите на първата дама на САЩ Мелания Тръмп, адресирани до Путин за страданията на децата във войната. Тези жестове създадоха по-интимен фон за срещата.

Bloomberg на свой ред добавя, че Тръмп е проявил сдържаност и не се е поддал да отговаря на въпросите на пресата за гаранциите за сигурност, които бяха широко дискутирани през последните дни след противоречивите изявления на специалния пратеник Стив Уиткоф.

Картата - зловещ и ясен намек?

Но в Овалния кабинет имаше един детайл, който направи впечатление на всички репортери. Там бе сложена карта на Украйна, на която в кафяво специално бяха подчертани окупираните от Русия украински територии. Това бе възприето от повечето присъстващи като ясен намек. Кореспондентът на BBC Антъни Заркър, например, написа, че смята, че картата е визуален инструмент за натиск от страна на Тръмп, за да насочи Зеленски към идеята да се отстъпи "територия за мир".

📸 Zelensky and Trump in front of the map of Ukraine. pic.twitter.com/a5I86EejDv — Clash Report (@clashreport) August 18, 2025

Впрочем както можеше да се очаква от Зеленски, той не остана длъжен и благодари за картата, добавяйки, че обмисля как да си върне очевидно окупираните територии.

Zelensky: Thank you for the map. I am thinking how to take it back. pic.twitter.com/kKfrIxd1ID — Clash Report (@clashreport) August 18, 2025

