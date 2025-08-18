Срещите на Тръмп със Зеленски и лидерите на ЕС:

Без вратовръзка, но в черен костюм: Похвали за Зеленски и липсата на военните одежди при Тръмп

18 август 2025, 21:09 часа 448 прочитания 0 коментара
Без вратовръзка, но в черен костюм: Похвали за Зеленски и липсата на военните одежди при Тръмп

Президентът на Украйна Володимир Зеленски се появи почти в черен костюм с черно яке и с черна риза на срещата си с домакина президента на САЩ Доналд Тръмп. По-рано това се превърна в централна тема в Белия дом, където надигнаха тревога до степен, в която от администрацията на Тръмп изрично изпратиха запитване до офиса на Зеленски, за да получат отговор на този, изглежда, най-важен въпрос от всички.  Както писахме, съветник на Тръмп е заявил, отчасти на шега, че "би било добър знак за света", ако Зеленски носи костюм в понеделник, но е добавил: "Не очакваме да го направи". 

Сега на срещата си на 18 август Зеленски се появи с черните дрехи, докато облеклото му във военен стил от първата среща помежду им се превърна в проблем за Тръмп и вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс, които го нападнаха с подигравки и упреци защо не е в костюм при визитата си в Овалния кабинет през февруари. Тогава Тръмп не хареса облеклото на Зеленски и при посрещането му коментира саркастично: "Днес е облечен елегантно". Някои американски служители тогава решиха, че проблемът с костюма е изиграл роля в катастрофалния изход на срещата.

The reporter who asked Zelensky about the suit back in February apologizes. pic.twitter.com/b8ZccbIHRO

— Clash Report (@clashreport) August 18, 2025

"Изглеждате страхотно в този костюм", каза репортерът Брайън Глен от Real America’s Voice, който беше задавал въпроси относно избора на облекло на Зеленски по време на посещението му в Белия дом през февруари. "Аз казах същото", възкликна Тръмп. "Ти си в същия костюм. Аз смених, ти не си", отговори Зеленски на Глен.

Все пак обаче Зеленски не сложи вратовръзка, каквито и бяха очакванията. Припомнете си как същият репортер зададе въпрос за облеклото на Зеленски и през февруари и получи заплахи за живота си.

Снимка: Getty images

Иначе по информация на западни медии преди срещите на Тръмп с евролидерите днес е станало ясно, че в Аляска пред американския президент Путин е изключил прекратяване на огъня, докато не бъде постигнато всеобхватно споразумение, като Украйна се оттегли от Донецка и Луганска област, а в замяна Русия ще замрази фронтовите линии в южните региони Херсон и Запорожие.

Украйна да се ангажира да не влиза в НАТО, руският език да бъде обявен за официален в Украйна, а Руската православна църква да действа свободно на нейна територия. Западът трябва да свали поне част от санкциите срещу Русия и да признае суверенитета на Русия над Крим, иска още Путин.

Ивелин Стоянов
Ивелин Стоянов Отговорен редактор
