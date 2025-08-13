Джими Кимъл взе италианско гражданство, за да може да избяга от Тръмп при нужда

Водещият на вечерното шоу Джими Кимъл разкри, че вече има италианско гражданство, за да може да напусне САЩ, ако се наложи. Той направи признанието в разговор със Сара Силвърман в нейния подкаст "The Sarah Silverman Podcast". Двамата комици, които в миналото са имали връзка и днес остават приятели, обсъдиха състоянието на политиката в САЩ и факта, че някои известни личности, включително Роузи О’Донъл и Елън Дедженеръс, са се преместили в чужбина преди втория мандат на президента Доналд Тръмп.

"Много хора, които познавам, се замислят къде да получат гражданство", каза Силвърман.

"Аз вече имам италианско гражданство", отвърна Кимъл. "Да, имам." Информацията е потвърдена и официално от италианската новинарска агенция Ansa. Още: Тръмп: Джими Кимъл е най-некадърният водещ в историята на "Оскарите"

Кимъл срещу Тръмп

Кимъл, който от години е открит критик на Тръмп, коментира, че ситуацията в страната е "дори по-лоша от очакваното".

"Това е невероятно. Мисля, че е дори по-лошо, отколкото самият той би искал да бъде", добави той.

Водещият призова да не се заклеймяват хората, гласували за Тръмп, ако впоследствие са променили мнението си. "Вратата трябва да остане отворена. Ако искаш да промениш мнението си – това е много трудно. Ако искаш да признаеш, че си сгрешил – това е още по-трудно и рядко. Такива хора са добре дошли", заяви Кимъл, шеговито допълвайки: "Не мога да повярвам, че съм гласувал за него три пъти!"

В момента Кимъл е в лятна пауза от шоуто си "Jimmy Kimmel Live", но отново попадна в заглавията, след като Тръмп коментира в своята Truth Social публикация закриването на "Late Night with Stephen Colbert". "Чух, че Джими Кимъл е следващият", написа президентът на САЩ.

По същото време комикът сподели снимка от почивка в Джаксън Хоул, където заедно със семейството си присъства на протест срещу Тръмп. На снимката Кимъл държи табела с надпис "MAKE AMERICA GOOD AGAIN" (направи Америка добра отново, бел. ред.), а съпругата му Моли МакНиърни – главен сценарист и изпълнителен продуцент на "Jimmy Kimmel Live" – носи плакат с послание "DON’T BEND THE KNEE" (не падай на коляно, бел. ред.).