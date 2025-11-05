Голям скандал с BBC: Редактира умишлено реч на Тръмп за щурма на Капитолия (ВИДЕО)

Британската телевизия BBC е обвинена в селективно редактиране на реч на Доналд Тръмп, за да изглежда по-ясно, че той е насърчил атаката срещу Капитолия на 6 януари 2021 г. Информацията е на бивш външен съветник на корпорацията и бе разгласена най-напред от британското издание The Telegraph. Припомняме, че щурмът на републиканците срещу Конгреса във Вашингтон настъпи малко след като лидерът им обяви, че Джо Байдън е "откраднал" победата на изборите.

Според двупартийната специална комисия на Камарата на представителите (долната камара на Конгреса), която разследваше инцидента, атаката е била кулминацията на план на Тръмп да обърне резултата от изборите. В рамките на 36 часа загинаха петима души - един беше застрелян от полицията, друг загина от свръхдоза наркотици, а трима - по естествени причини, включително полицай, който получи инсулт ден след като беше нападнат от бунтовници и колабира в Капитолия. Много хора бяха ранени, включително 174 полицейски служители. Щетите, нанесени от нападателите, надхвърлиха 2,7 милиона долара.

Още: Името му не е било в бюлетините: Тръмп за изборните поражения на републиканците

BBC монтира кадри на Тръмп и създаде внушения, твърди бивш съветник на компанията

В епизод на "Панорама" по BBC, излъчен седмица преди изборите в САЩ през 2024 г., бяха съединени клипове от реч на Тръмп, произнесена на 6 януари 2021 г. Те подсказваха, че републиканецът е казал на тълпата: "Ще отидем до Капитолия и аз ще бъда там с вас. И ще се борим. Ще се борим с всички сили".

Думите са взети от части от речта му, която общо обхваща времеви диапазон от почти един час. Не е включена частта, в която Тръмп казва, че иска от поддръжниците си „да изразят гласа си мирно и патриотично“.

BBC faked Trump’s speech about the Capitol riots, — The Telegraph



The outlet reports that the BBC falsified Trump’s remarks, creating the impression that he encouraged the January 6 Capitol unrest.



According to the report, the BBC’s Panorama program aired an edited clip in… pic.twitter.com/wr45Z2fMz1 — NEXTA (@nexta_tv) November 4, 2025

Майкъл Прескот - бивш независим външен съветник на Комисията по редакционни насоки и стандарти (EGSC) на BBC, е изразил опасения относно монтажа чрез вътрешна бележка, съобщава The Telegraph. Той напусна поста си през лятото.

В крайна сметка BBC е накарала Тръмп да „каже“ неща, които всъщност никога не е казвал, като е монтирала кадри. Жалбите се отнасят до едночасовото специално издание на "Панорама", озаглавено "Тръмп: Втори шанс?", излъчено през октомври 2024 г.

Още: Ню Йорк избира кмет: Тръмп отправи заплаха към избирателите

В бележката Прескот се оплаква също, че кадри на демонстранти, които явно са били вдъхновени от Тръмп, всъщност са заснети преди речта да бъде произнесена.

В придружително писмо, което бившият външен съветник е изпратил на борда на BBC, Прескот е заявил, че разпространява документа поради "отчаянието си от бездействието на ръководството на BBC, когато се разкриват проблеми".

"Беше напълно подвеждащо да се редактира клипът по начина, по който "Панорама" го излъчи. Фактът, че (Тръмп) не призова изрично поддръжниците си да отидат и да се бият в Капитолия, беше една от причините да не бъдат повдигнати федерални обвинения за подбуждане към бунт", добавя Прескот.

Реакцията на британската телевизия

Говорител на BBC коментира ситуацията така: "Макар да не коментираме изтекли документи, когато BBC получи обратна връзка, тя я взема насериозно и я разглежда внимателно. Майкъл Прескот е бивш съветник на комисия на борда, където редовно се обсъждат и се дебатират различни гледни точки и мнения относно нашето отразяване".

Още: Тръмп обявява война на наркокартелите, обмисля изпращането на американски военни в Мексико

Инцидентът рискува да влоши отношенията на Белия дом с BBC. Администрацията на Тръмп вече е обвинявала погрешно телевизията, че е премахнала репортаж за фатално нападение близо до подкрепяно от САЩ място за разпределяне на храна в Ивицата Газа. Старши журналисти от BBC заявиха, че Белият дом се опитва да спечели точки, след като прессекретарят на Доналд Тръмп Карълайн Лийвит обвини корпорацията, че приема „думите на "Хамас" за абсолютна истина“.

Снимка: Getty Images

Британски депутати: BBC трябва да отговори на "сериозни въпроси"

BBC трябва да отговори на „сериозни въпроси“, заяви група депутати от различни партии в Обединеното кралство. Комисията по култура, медии и спорт на Камарата на общините обяви, че е изпратила писмо до председателя на BBC Самир Шах, в което пита какви мерки се предприемат по отношение на опасенията, изразени в разпространената бележка на Прескот.

Още: Х на Мъск ще плати 10 млн. долара обезщетение на Тръмп за блокирания акаунт

Карълайн Диненаж, която е председател на комисията, заяви, че депутатите „трябва да бъдат уверени, че най-висшите ръководители на BBC третират тези въпроси с необходимата сериозност“. Тя добави, че комисията също така се стреми да гарантира, че BBC „предприема решителни стъпки за поддържане на репутацията на корпорацията за почтеност и обществено доверие“.

„Корпорацията трябва да постави стандартите за точно и справедливо отразяване, особено в медийната среда, където е твърде лесно да се намерят новини, представени по не съвсем безпристрастен начин“, каза тя, цитирана от BBC.

От "Даунинг Стрийт" съобщиха, че министърът на културата Лиза Нанди и висши служители в Министерството на културата, медиите и спорта са получили копие от писмото на депутатите, както и уверение от BBC, че корпорацията разглежда повдигнатите въпроси.

Говорителят на министър-председателя Киър Стармър каза: "Ние приемаме много сериозно всяка критика към редакционните стандарти на BBC и очакваме BBC да разгледа сериозно и внимателно всяка обратна връзка, която получи".

Още: Тръмп помилва 1500 души, обвинени за щурма срещу Капитолия