Тръмп няма да признае Сомалиленд

Американският президент Доналд Тръмп заяви в телефонно интервю за в. „Ню Йорк пост“, че САЩ се противопоставят на признаването на независимостта на Сомалиленд – самопровъзгласила се република, която се отдели от Сомалия и която Израел официално призна, предаде Франс прес. „Не“, отговори президентът на въпрос дали Вашингтон ще признае Сомалиленд, след което запита: „Знаят ли всъщност хората какво е Сомалиленд?“. Признаването от страна на Израел на самопровъзгласилата се република вчера, което може да му осигури достъп до Червено море, предизвика възмущение в Могадишу и много страни в региона, отбелязва АФП.

Израел първи призната Сомалиленд

Снимка: Getty images

Израел призна отцепническия сомалийски регион Сомалиленд за "независима и суверенна държава", заяви канцеларията на премиера Бенямин Нетаняху, цитирана от световните агенции. Израел е първата държава в света, предприела подобна стъпка.

Бенямин Наетаняху, външният министър Гидеон Саар и президентът на Сомалиленд Абдирахман Мохамед Абдулахи са подписали съвместна декларация. Тя "съответства на духа на Авраамовите споразумения, подписани по инициатива на президента (на САЩ Доналд) Тръмп", допълни канцеларията.

Според съобщението Израел планира незабавно да укрепи отношенията си с Република Сомалиленд чрез широко сътрудничество в областта на селското стопанство, здравеопазването, технологиите и икономиката".

Сомалиленд се намира в северозападната част на Сомалия на брега на Червено море. През 1991 г. областта едностранно обяви независимост, но досега не беше получила международно признание. Външните министри на Сомалия, Египет, Турция и Джибути осъдиха признаването от Израел на отцепническия сомалийски регион Сомалиленд за независима и суверенна държава.

"Министрите потвърдиха своето отхвърляне и осъждане на признаването от Израел на региона Сомалиленд за независима държава, подчертавайки пълната си подкрепа за единството, суверенитета и териториалната цялост на Сомалия", посочи в изявление египетското външно министерство след телефонен разговор между египетския външен министър Бадр Абделати и колегите му от Сомалия, Турция и Джибути.