Спорт:

"Все едно на погребение": Коледната картичка от Тръмп предизвика вълна от коментари

26 декември 2025, 15:46 часа 360 прочитания 0 коментара
"Все едно на погребение": Коледната картичка от Тръмп предизвика вълна от коментари

Официалните коледни поздравления от президента на САЩ Доналд Тръмп и първата дама Мелания Тръмп тази година предизвикаха широк отзвук. Причината - на снимката, която бе публикувана от Белия дом на 19 декември като част от ежегодната традиция за коледни портрети от администрацията, двамата са облечени изцяло в черно, а лицата им имат мрачни изражения. 

Посланието към портрета трябваше да звучи празнично: "Весела Коледа от президента Доналд Дж. Тръмп и първата дама Мелания Тръмп", но на фотографията двамата позират без усмивки и липсва традиционната в подобни случаи топла и празнична атмосфера.

Още: "Евтаназирайте го веднага!": Тръмп за пореден път се нахвърли върху журналист

Някои новинарски сайтове, сред които руският EaDaily, даже определиха кадъра като "все едно са на погребение".

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
Доналд Тръмп Мелания Тръмп Коледа
Още от Америка
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес