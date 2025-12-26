"Все едно на погребение": Коледната картичка от Тръмп предизвика вълна от коментари

Официалните коледни поздравления от президента на САЩ Доналд Тръмп и първата дама Мелания Тръмп тази година предизвикаха широк отзвук. Причината - на снимката, която бе публикувана от Белия дом на 19 декември като част от ежегодната традиция за коледни портрети от администрацията, двамата са облечени изцяло в черно, а лицата им имат мрачни изражения.

Посланието към портрета трябваше да звучи празнично: "Весела Коледа от президента Доналд Дж. Тръмп и първата дама Мелания Тръмп", но на фотографията двамата позират без усмивки и липсва традиционната в подобни случаи топла и празнична атмосфера.

Някои новинарски сайтове, сред които руският EaDaily, даже определиха кадъра като "все едно са на погребение".

Merry Christmas from President Donald J. Trump and First Lady Melania Trump 🇺🇸 pic.twitter.com/p2F1Zc1dON — The White House (@WhiteHouse) December 23, 2025