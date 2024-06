Горски пожари бушуват в щата Невада, САЩ, в Кипър втори ден не смогват да гасят (ВИДЕА)

Пожарът е възникнал в град Спаркс. По изчисления на местната противопожарна служба площта на пожара е 141 км².

Wildfires are raging in the state of Nevada (USA) - Yahoo News The fire occurred in the city of Sparks. According to estimates of the local fire department, the area of the fire is 141 km². pic.twitter.com/s0RENgfhAP

Властите в Кипър втори ден не смогват да потушават мащабните горски пожари. Най-трудна е ситуацията в района на Пафос, където от вчера се провеждат евакуации на жителите, спасителите не могат да овладеят пламъците.

Гърция изпрати два противопожарни самолета Canadair, за да помогнат в борбата с огнената стихия в Югозападен Кипър. Според местни източници пожарът е избухнал във вторник следобед в пресечена местност със суха растителност и дървета и затова се е разпространявал бързо.

Пет близки села Полеми, Псати, Чулу, Кοурдакас и Лемона са били евакуирани, а според съобщенията са изгорели къщи и животновъдни обекти.

Кипър е активирал националния план "Пирсос". Островът е поискал помощ от Йордания, Израел, Гърция и чрез rescEU на Механизма за гражданска защита на Европейския съюз.

Forest fires are raging in Cyprus



The most difficult situation is in the area of Paphos, where since yesterday evacuations of residents are held: rescuers can not take control of the fire for the second day. pic.twitter.com/2Ec0untMM1