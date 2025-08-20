На Тръмп му е слабост: Белият дом с профил в TikTok

Белият дом създаде свой официален акаунт в "TikTok", за да се възползва от възможността да разпростаранява посланията на президента на САЩ Доналд Тръм сред над 170-те милиона американски потребители на приложението за кратки видеоклипове, предаде Ройтерс и БТА. Тръмп има слабост към тази социална мрежа, която по думите му е помогнала за набирането на подкрепа сред младите избиратели в хода на предизборната му кампания. В Конгреса на САЩ обаче има законодатели, които се безпокоят, че данните на потребителите могат да попаднат в ръцете на китайските власти.

Сделката за "TikTok"

Тръмп работи по сделка приложението "TikTok", което е собственост на китайската компания "БайтДенс" (ByteDance), да бъде закупено от американски инвеститори. Данни на разузнаването на САЩ сочат, че сегашните собственици на "ТикТок" са зависими от китайското правителство, което създава рискове за американските потребители.

Първото видео в новосъздадения акаунт на Белия дом (@whitehouse) бе качено във вторник. То съдържа кадри с Тръмп, който заявява: "Аз съм вашият глас". Час след публикуването на видеото профилът на Белия дом вече имаше около 4500 последователи. Личният профил на Тръмп в "ТикТок" има 15,1 млн. последователи, въпреки че последната му публикация е от 5 ноември 2024 г. – деня на изборите.

Президентът републиканец използва най-вече своята социална мрежа "Трут соушъл" (Truth Social), за да разпространява посланията си, като от време на време публикува постове и в профила си в "Екс".

"Администрацията на Тръмп е решена да разкаже за историческите успехи, които президентът Тръмп е постигнал за американския народ, чрез колкото се може повече платформи", заяви говорителката на Белия дом Карълайн Левит. "Посланията на президента Тръмп доминираха в "ТikTok" по време на президентската му кампания и ние сме развълнувани да надградим тези успехи и да комуникираме по начин, по който никоя друга администрация не е правила досега", добави Левит.

През 2024 г. в САЩ бе приет закон, който предвиждаше "TikTok" да преустанови дейността си в страната до 19 януари 20205 г. освен ако към тази дата компанията "БайтДенс" не е приключила с продажбата на активите на приложението на американски собственици или не е постигнала значителен напредък в тази насока.

След като встъпи в длъжност за втори президентски мандат на 20 януари тази година, Тръмп реши да отложи влизането в сила на този закон - първо до началото на април, след това до 19 юни и впоследствие до 17 септември.

Удължаването на крайния срок предизвика критики от страна на някои конгресмени, които смятат, че Белия дом нарушава закона и пренебрегва опасенията за националната сигурност, свързани с китайския контрол над "TikTok".

