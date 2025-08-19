Потвърдено: Путин и Зеленски сядат на масата за преговори

Президентът на Украйна Володимир Зеленски и руският диктатор Владимир Путин са потвърдили пред американския държавен глава Доналд Тръмп, че ще седнат един до друг за двустранна среща по инициатива на Белия дом, която ще бъде последвана от тристранна среща и с участието на Тръмп. Това стана ясно от думите на шефката на прессекретариата на Вашингтон Каролайн Левит във вторник.

Тя отказа да коментира появилите се по-рано информации в световните агенции, че Путин е предложил столицата Москва като място за двустранни разговори със Зеленски. Левит бе попитана дали подобно предложение би означавало, че Путин не е сериозен, защото е много малко вероятно Зеленски да се съгласи, като тя подчерта, че "има много опции, които се обсъждат от нашия екип за национална сигурност в момента и с двете страни". Левит обаче отказа да посочи каквито и да било потенциални локации за такава среща, отклонявайки неколкократно подобни въпроси.

В какъв формат?

Настъпила ли е промяна в позицията на Тръмп, който преди срещата с Путин в Аляска бе заявил, че следващата ще бъде тристранна среща, но след това каза, че това ще бъде среща между Русия и Украйна, последвана от тристранна среща - Левит бе запитана дали е имало влияние от страна на Путин:

"Президентът е говорил и с двамата лидери за това и двамата лидери изразиха готовност да седнат един до друг. Нашият екип за национална сигурност ще помогне и на двете страни това да стане факт. В крайна сметка президентът винаги е казвал, че има области на разногласия в тази война, които ще трябва да бъдат обсъдени и решени от тези две страни. И затова той иска тези две страни да се ангажират с пряка дипломация. Той каза това от самото начало, поради което е съгласен с идеята президентът Зеленски и президентът Путин да се съберат и разбирам, че се подготвят уговорки за тази среща", обясни тя на редовния си брифинг пред медиите.

Тя посочи, че евролидерите били благодарни, че Тръмп е прекъснал срещата помежду им в понеделник и е разговарял по телефона с Путин.

Отстъпките

По думите на Левит и двете страни ще трябва да си тръгнат "малко недоволни" от мирното споразумение за прекратяване на войната, което ще се очертае след поредицата срещи. Припомняме, че на разговорите във формат Тръмп-Зеленски и Тръмп-Зеленски-евролидери в понеделник бяха посочени основите на такъв тип споразумение - гаранциите за сигурност, териториалните въпроси и връщането на украински деца обратно на родна земя.

Иначе Левит продължи да обвинява предишната администрация, че е отказала да разговаря с Русия, като подчерта, че чрез "няколко разговора" по телефона с Путин и "десетки срещи със Зеленски" Тръмп сега "разбира какво искат и двете страни и от какво ще трябва да се откажат".

Шефката на прессекретариата на Белия дом определи Доналд Тръмп като "президент на мира" и твърди, че той "безмилостно се стреми към мир", откакто се е върнал на власт. След това тя продължи да се оплаква от медийното отразяване на усилията на Тръмп в страната, което е честа атака от екипа на Белия дом към редица медии в САЩ.